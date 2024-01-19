ÊÆ¹ñ¤ÎÀîÌÌ¤Ë¸½¤ì¤¿Ææ¤ÎÀ¸Êª¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©¡Ö¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥ÉÀî¤ÎÆæ¤ÎµðÂçµû¡×
¡Ú»³¸ýÉÒÂÀÏº¥ª¥«¥ë¥ÈÉ¾ÏÀ²È¤Î£Õ£Í£Á¿Þ´Õ¡ô£µ£µ£°¡Û¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¾¯½÷¤ÎÇØ¸å¤Ë±§Ãè¿Í¤é¤·¤Â¸ºß¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î¼Ì¿¿¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Î±§Ãè¿Í¡Ê±§ÃèÈô¹Ô»Î¡Ë¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï±Ñ¹ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó£Õ£Í£Á¿Þ´Õ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÊÄ¾ÀÜÅª¤ÊÎò»ËÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡ËÆ±Ì¾¤Î²ÏÀî¤òÍ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥ÉÀî¤Ï¡¢¥ß¥·¥·¥Ã¥Ô¡¼Àî¤Î»ÙÎ®¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¤È¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤ò¤Þ¤¿¤°Á´Ä¹£±£±£°£·¥¥í¤â¤Î²ÏÀî¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÌ¿Ì¾¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢£±£¸À¤µª¤ÎÃµ¸¡²È¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¡Ö»³ÊÂ¤ß¤«¤éÎ®¤ì¤ëÈþ¤·¤¤Ã«Àî¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀî¤Ï¡¢ÆîËÌÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀïÆ®¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î´ÏÄú¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ËÃøÌ¾¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯£¹·î¡¢Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ë¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥ÉÀî¤ÎÀî´ßÉÕ¶á¤ä¤ä¾å°Ì¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë±ÇÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£Àî¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥º¡¼¥à¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â´ñÌ¯¤ÊÀ¸Êª¤é¤·¤ÊªÂÎ¤¬ÀîÌÌ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ¬Éô¤é¤·¤ÉôÊ¬¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¿åÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥Î¤â¤·¤¯¤Ï¼ª¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍµ¯¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¤È¤ª¤Ü¤·¤ÉôÊ¬¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤òÁ´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¸«¤»¤Ê¤¤¤Ç¥¸¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥ÉÀî¤ÎÆæ¤ÎµðÂçµû¡×¤Èµ¤¹»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¤·¤Ð¤é¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤³¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¿Í¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òÊç¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î·èÄêÅª¤ÊÀµÂÎ¤ÎµæÌÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ë¤è¤ë¤È¤½¤ÎÀ¸Êª¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¯µ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»þÀÞ¤½¤ÎÌÜ¤¬½Ö¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤â¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¥é¥¸¥³¥ó¥Ü¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÍÎÏ¤Ê²ÄÇ½À¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¯¤â¤·¤¯¤Ïµí¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï»£±Æ¼Ô¤â°ì¤Ä¤ÎÀâ¤È¤·¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿äÂ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸í¤Ã¤ÆÀî¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¿åË×¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï´Ñ»¡¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥ÉÀî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤Î¤Û¤«¥Þ¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿µû¤òÄà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄà¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤äµðÂç¥Ê¥Þ¥º¤ÎÌÜ·â¤äÊá³Í¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤Î·Á¾õ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤º¤ì¤ÎÀ¸Êª¤È¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ì¤È¯¸«¤Î¿åÀ¸À¸Êª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀî¤ËÍî¤Á¤¿¼¯¤äµí¤Ê¤É¤ÎÎ¦¾åÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¿¿Áê¤Ï·ë¶ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£