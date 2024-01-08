GACKT¡¡±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁêËÀ¡¦DAIGO¤Ë¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¤Ã¤Æ´õÇö¤ÊË¾¤ß¤Î°ÕÌ£¡×¤ÈÈéÆù¤ë
¡¡²Î¼êGACKT¡Ê50¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2024¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å6¡¦00¡Ë¤Ç°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤«¤éà±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·á¤Ë³Ê²¼¤²¤Ë¤Ê¤ëÂçÇÈÍð¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤òÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî14²ó»²Àï¤ÎGACKT¤Ï¡¢¤½¤Î¸«»ö¤ÊÌÜÍø¤¤Ö¤ê¤ä²»´¶¤Ê¤É¤Ç¼¡¡¹¤ÈÀµ²ò¤ò½Å¤Í¡¢ºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÏ¢¾¡¤Ï71¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¼«¿È¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÏ¢¾¡¤Ï76¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬Âç¸í»»¡£4ÌäÌÜ¤Î¥×¥í¤È¥¢¥Þ¤Î´É¸¹³Ú¤òÊ¹¤°ã¤¨¤ÆÉÔÀµ²ò¤ÈÄËº¨¤ÎÁªÂò¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¤¹¤·¤Ç¤â¡¢ÄÒ¤±¥Þ¥°¥í¤òÁª¤Ö¤È¤³¤í¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥Ä¥ª¤òÁª¤ÖÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤Ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëà±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·á¤Ë¹ß³Ê¡£MC¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡ÖGACKTÍÍ¡¢¾Ã¤¨¤¿¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢±ì¤ÎCG¤È¤È¤â¤ËGACKT¤Î»Ñ¤¬²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ËDAIGO¤È¼ýÏ¿Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¡¢³ÊÉÕ¤±¤Î¼ýÏ¿Á°¤ÎDAIGO¡£¤³¤Î¸å¥Ü¥¯¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¥ï¥±¤À¡£¡£¤³¤Î¾Ð´é¤Ï¤ä¤é¤«¤¹Í½´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËDAIGO¡£¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡¢¡¢¡¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø´õÇö¤ÊË¾¤ß¡Ù¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤±¤É¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢DAIGO¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤È±Ñ¸ì¤Î¡Öwish¡Ê´õË¾¡Ë¡×¤ò¤«¤±¤ÆÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï7Æü¤ÎÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£DAIGO¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¤ªÁ°¤Ï¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡Ø»ý¤Ã¤Æ¤ë!!¡Ù¤è¡¡¤½¤ó¤Ê¥ª¥Þ¥¨¤ÏÁÇÅ¨¤À¡¡¤Þ¤¿¾¯¤·¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¥ª¥Þ¥¨¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ï!!¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£