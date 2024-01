海洋における産業価値は2030年までに倍増すると予想されており、違法漁業や乱獲を防ぐための取り組みがますます重要視されています。この取り組みの一環として、各国の船舶がどこでどのように活動しているのかを明らかにした研究により、実に全体の75%もの船が位置を公開せずに航海していることが明らかになりました。

多くの船舶は自動識別システム(AIS)と呼ばれる装置を搭載しており、船舶の身元、位置、航路、速度を自動的に発信しています。これらの装置は近くにある他のAISと通信して海上での船舶衝突の可能性を減らしたり、風力タービンなどの構造物から船舶を誘導したりするのに使用されるほか、陸上の中継器や衛星と通信し、船舶の交通状況や漁業活動の監視にも利用されています。

しかし、AISには盲点があります。すべての船舶にAISの使用が義務付けられているわけではなく、地域によってはAISの受信状態が悪かったり、違法行為を行っている船舶がAISを意図的に無効にしたり、発信する位置情報を改ざんしたりするケースもあります。これらの問題を回避するため、一部の国は漁船に独自の船舶監視システムの使用を義務付けていますが、こうしたシステムにより得られた船舶位置データは一般的に機密となっています。

世界中の海での船舶の活動を明らかにしようにも、位置データが公開されていないことが多く、AISによる追跡も完璧とは言えなかったため、調査は困難を極めました。そこでウィスコンシン大学マディソン校で天然資源経済学を教えるジェニファー・レイナー氏らは、衛星画像や船舶のGPSデータ、AIを組み合わせて5年間にわたる追跡調査を実施。公にされている情報を元に、多数の船舶を特定することに成功しました。

その結果、レイナー氏らが検出した漁船の約75%は公共のAIS監視システムから消えていたとのこと。消えた漁船の多くがアフリカと南アジア周辺で活動していることも分かり、レイナー氏らは「漁業活動の規模、範囲、場所に関する私たちの知識を根本的に変えた」と述べています。

以下はレイナー氏らが捉えた船舶の分布図で、青色部分がAISで追跡されている船舶、赤色部分はAISでは追跡できていない船舶を表しています。

たとえば、公開されているAISデータに基づくと、アジアとヨーロッパでは同程度の漁獲量があることが示されていますが、AISで検出できなかった船舶を含むと圧倒的にアジアの方が漁獲量が多くなると予測できるとのこと。また、漁船以外の輸送やエネルギー関連の船舶でも、約25%がAISで追跡できていなかったことがわかっています。

これらは船舶側が意図的にAISをオフにした可能性もありますが、受信状態が悪い場所にいたか、位置情報を発信していたにもかかわらず衛星がその発信を拾わなかった可能性も考えられるそうです。

船舶の位置に加えて、レイナー氏らは石油プラットフォームと風力タービンを中心に、桟橋、橋、送電線、養殖場、その他の人工構造物など、約2万8000の海洋構造物も確認しています。こうしたデータは世界でも類を見ないもので、これまで地図にのっていなかったものも多く含まれているとのことです。

本研究でのデータはデータポータルの「Global Fishing Watch」を通じて無料で入手でき、またデータは時間の経過とともに維持ならびに更新されていくとのことです。