¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¹Åç¡¦ÀîÂ¼ÂóÌ´¡¡¥Ü¥é¥ó¥ÁÁè¤¤àÉð´ïá¤Ë¼«¿®¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡£Ê£±¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÀîÂ¼ÂóÌ´¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤òÉð´ï¤Ë¥·Îõ¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¿¥¤Àï¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£²£¸Æü¤«¤éÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÀîÂ¼¤Ï£²£¹Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö£¶·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡ÊÂåÉ½¤«¤é¡Ë³°¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¶·î¤ÏÌµÇ°¤ÎÂåÉ½Î¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ï¤³¤³È¾Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¡£¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀîÂ¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ê¼éÈ÷Åª£Í£Æ¡Ë¤Ë¤ÏÂåÉ½½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡Ê£²£µ¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤äÅÄÃæÊË¡Ê£²£µ¡á¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿¹ÊÝ¡Ê°ì´ÆÆÄ¡Ë¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¥¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡á¼«¿Ø¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤«¤éÅ¨¿Ø¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¡Ë¤ÊÉôÊ¬¤ò¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£