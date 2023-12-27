µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¡ËüÇî³«ºÅÃÏàÂçºå¡¦Ì´½§á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿ÏÇÈÝÄê¡ÖÉé¤Î°ä»º¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤¬£²£·Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¥é¥ó¥Ê¡¼Ç¯Ëö£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹©»ö¤ÎÃÙ¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî³«ºÅÃÏ¤ÎÌ´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçºåÉÜ¤Î¸¡Æ¤²ñ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸õÊäÃÏ¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þÂçºåÉÜÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¤¬¡Ö»î°Æ¤È¤·¤ÆÌ´½§¡×¤ÈÈ¯¸À¡££±£¶Ç¯£¶·î¤ÎÉÜ»Ô¤Î¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¸õÊäÃÏ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤Ë¸õÊäÃÏ¤¬Ì´½§¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ì´½§¤ÏÂçºåÏÑ¾å¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ç¡¢»ñºà¤ä¿Í¤òÈÂÆþ¤¹¤ëÆ»Ï©¤¬¡ÖÌ´ÉñÂç¶¶¡×¤È¡ÖÌ´ºé¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Î°¤µ¤¬¹©»ö¤ÎÃÙ¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë°ì°ø¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢Âçºå»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿µÈÂ¼ÉÜÃÎ»ö¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡ÊÌ´½§¤Ë¡Ë·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂçºå¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Âçºå¤Ï¾ï¤Ë¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÉé¤Î°ä»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âçºå¤ÎÅìÀ¾¼´¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤¦ËüÇî¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÎÙ¤Ë£É£Ò·×²èÍ½ÄêÃÏ¡Ê¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÇîÍ÷²ñ²ñ¾ìÀ×ÃÏ¤â£²¼¡¡¢£³¼¡¹©»ö¤ò·Ð¤Æ£É£Ò¤Î»ÜÀß¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ËüÇî¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌ´½§¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¡¢£É£Ò¤ÎÍ¶Ã×¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÂçºå¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ò¡ËÉé¤Î°ä»º¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤Î¤¢¤È¡¢ÅöÁ³¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î·×²è¤âÂçºå»ÔÃæ¿´¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤òÀ¸¤«¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£