½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤¬àÇÑ¶ÈáÊóÆ»¤òÈÝÄê¡Öº£Æü¤Ï¾Æ¤Æù¤â¿©¤Ù¤¿¤·¡ª¡× ¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ÂÅÈ
¡¡´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤¬£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿àÇÑ¶ÈÀâá¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡½ÂÃ«¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£±£²·î¤Î´Ø¥¸¥ã¥Ë¡çÃ¦Âà¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£Ç¯¤â¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÂ©¶ì¤·¤¯¤Æ¿´Â¡¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÅÇ¤¤½¤¦¡×¡ÖÆóÅÙ¤È¿Í¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¡¡Á´±§Ãè¤ÎËüÊª¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¡¡ËÜÅö¤ÎÆÈÎ©¡¢ËÜÅö¤Î¸ÉÆÈ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¡£±£±·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤¬ÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖÇÑ¶È¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Ë¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È½ÂÃ«¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¤Ü¤¯¤ÏÇÑ¶È¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¾ÆÆù¤â¿©¤Ù¤¿¤·¡ª¡¡¡ô¾ÆÆù¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°ìÉôÊóÆ»¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£