¾¾µï°ìÂå¤¬ÊÆ£Î£Ù¤Çàµð³ÛÀÇ¶â¥È¥é¥Ö¥ëáÈ½ÌÀ¡¡Æó½Å²ÝÀÇ¼çÄ¥¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÊÆ¹ñºß½»¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¾µï°ìÂå¤¬£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢µð³Û¤ÎÀÇ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾µï¤Ï¡Ö£Î£Ù½£¡¦£Î£Ù»Ô¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤È¡¢²¿¤ä¤éÊªÁû¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀè·î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤«¤é¡¡¾¾¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¤ª¶â¤ò¤¦¤ó¤âÀ£¤âÌµ¤·¤ËÂ¿³Û¤ÎÀÇ¶â¤È¤·¤Æ°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÆüËÜ¤ÇÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥À¥Ö¥ëÀÇ¶â¡¡Â¯¤Ë¤¤¤¤¤Þ¤¹Æó½ÅÀÇ¶â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¾µï¤â¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡×¤ÈÀä¶ç¡£Âç»êµÞ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤òÎ©¤Æ¡¢¸½ºß¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿àÀï¤¤á¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¾µï¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¬ÆüËÜ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¡²¿¤È¤«ÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£µÞ¤¤ç¡¢´Ø·¸½ñÎà¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤Ì¤ë¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é£±£°ÇÜ¤ÏÍ¤ËÂçÊÑ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎËèÆü¡¡¥Ü¥±¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡ª¡¡ÆüËÜº²¤ò¶»¤Ë¥µ¥à¥é¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¤È´¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¾¾µï¤¬Êú¤¨¤ëÊÛ¸î»Î¤¬£·¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¡¢ËèÆü¡¢¤É¤³¤«¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÏÏ¢Íí¤ò¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤»¤ï¤·¤Ê¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖºòÆü¤ÏºòÆü¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÀ¨ÏÓ¥æ¥À¥ä¿ÍÊÛ¸î»Î¤ËÂåÍý¿Í¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤Ã¤Á¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤âÊÛ¸î»Î¤À¤é¤±¤Ç¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¾¾¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡Á¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¤â¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾µï¤Î¼þÊÕ¤¬Áû¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤À¡£