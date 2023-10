ベラルーシで最近、エメラルドの輝きを放つ被毛を持った子猫が生まれ、話題となっている。子猫は色を染めたわけでもなければ、芝に体を擦りつけたわけでもなく、生まれつき黄緑色だという。キュートな子猫の話題を動物専門ニュースサイト『The Dodo』などが伝えた。

ベラルーシ西部、フロドナ州の州都フロドナ(ロシア名、グロドノ)に住むセルゲイ・ヴィクトロヴィッチさん(Sergey Viktorovich)は最近、黄緑色の被毛を持つオスの子猫を迎え入れた。

「村で子猫が生まれたという噂を聞いて行ってみたところ、オレンジ色の被毛(茶トラ)にうっすらとエメラルドがかった猫が目に飛び込んできてね。一目惚れしたんだよ」と明かすセルゲイさん。母猫はごく普通の茶トラだったものの、ほかの2匹のきょうだいは黒と白の被毛だったそうで、ユニークな黄緑色の子猫についてこのように語った。

「この子を初めて見る人はみんな、『なぜ猫を染めているの?』と聞いてくるんだ。それで獣医にも診てもらったけど、『これは自然なもの。健康には全く問題はない』と言われてね。あの子はまさに、自然が成した奇跡だよ。」

「でもなぜあんな色になったのかは、はっきりとは分からないんだ。獣医は『猫の色を決める遺伝子がうまく機能しなかったのではないか』と指摘していたけどね。」

セルゲイさんは長年、“テディ(Teddy)”という名のウェルシュ・コーギーを飼っており、子猫がやって来るまではどちらかというと猫よりも犬が好きだったという。ところが今では、家族だけでなくテディまでもが子猫に興味津々だそうで、自身が経営する文具店のInstagramで先月、子猫を紹介したところ大きな反響があったそうだ。

セルゲイさんは「子猫は自宅で飼っているだけでなく、店にも連れて行くんだ。それでInstagramで子猫の名前を募集したところ、200以上の候補が上がってね。この子は会社のマスコットだよ」と述べており、今月11日に公開された『The Dodo』のインタビューでは、子猫の名前を“イレイサー(Eraser、イレイザーとも)”と明かしていた。

ただイレイサーは、外見こそユニークであるものの、中身は“ごく普通の猫”だそうで、セルゲイさんは愛猫についてこう語った。

「この子はよく食べ、よく遊び、好奇心旺盛な猫だよ。それにとても人懐っこくて優しくてね。撫でてあげると大きな声で鳴き始め、時々『よくこんな声が出せるもんだな』なんて驚いているよ。」

なおテックインサイト編集部では、セルゲイさんにイレイサーの現在の様子について質問したところ、「もうすぐ生後5か月になりますよ」と返答があった。活発でおもちゃで遊ぶのが大好きなようで、Instagramの可愛い動画も人気だという。

ちなみに今年3月にはアメリカで、クリーム色のゴールデンレトリバーからピスタチオ色の仔犬が誕生し話題となった。緑色の原因は、胎盤内に存在する緑色の色素の一種「ビリベルジン」が羊水に混ざり、胎仔が過度に晒されたためと言われているという。

