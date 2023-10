ヨーロッパや北米ではクリスマスに休暇を取り、友人や家族と盛大にお祝いするのが一般的とされている。しかし、豪華な食事やプレゼントの準備などをしなければならず、ストレスを抱える人も多い。イギリス在住のある女性は、そんなクリスマスの準備を早くも終えたそうだ。彼女が「当日はリラックスして迎えたい」と話していることを、英ニュースメディア『Norfolk Live』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

英ノーフォーク州に住むターニー・ベックさん(Tahnee Beck、33)は先月16日、早くもクリスマスに向けての準備を始めた。2児の母親であるターニーさんは、今年のクリスマスは7人のゲストを迎えて楽しむ予定だという。「クリスマスは大好きですよ」と話すターニーさんだが、ゲストを迎える側として大人数の料理を準備しなければならない。当日は自分もゆっくりと過ごしながら、なおかつゲストに最大のおもてなしができるようにするため、ターニーさんは早めに準備することを決めたそうだ。

ターニーさんは早速調理を始め、クリスマスイヴ用に甘酸っぱいソースがかかったミートボールとオレンジやメロンを入れたサラダを作った。クリスマス当日用として、クリスマスケーキにミンス・パイ(英国の伝統菓子)のフィリング、そして4種類のクッキーもこしらえた。

また、紫キャベツやリンゴなどの食材は1.5ポンド(約270円)で購入したという。クリスマスシーズンに同じ量を買った場合には、値上がりするため8.55ポンド(約1540円)はかかるはずだとターニーさんは話しており、時間だけでなくお金の節約にもなっている。

ターニーさんは「これまでのクリスマスはランチの支度をすることで頭がいっぱいで、あっという間に一日が過ぎてしまっていたんです。今年はクリスマス当日の朝をリラックスして迎え、『ポテトの皮をむかなきゃ』なんて心配をしないでプレゼントを開けるのを楽しみにしています」と話す。

そんなターニーさんのクリスマスレシピは、1977年に出版されたフードライター、メアリー・ベリーさん(Mary Berry)による著書『Freezing for Christmas』を参考にしているという。同著には、クリスマス用の食材を冷凍しておく方法やレシピが載っており、ターニーさんは「数年前にこの本と出会った時、クリスマス用の食材を前もって冷凍しておくなんて考えたこともなかったので、すごいと思いました」と当時を振り返る。

さらにターニーさんが今まで知らなかったサバのパテや、“バックリング(buckling)”と呼ばれるニシンの温燻製の一種などのレシピもあり、目から鱗だったという。ターニーさんは「私はヴィンテージ物が大好きなので、この本を読んでいて、とても楽しいの。この本を発売当時に読んだ家族にとっては、懐かしいようですよ。夫はクリスマスに、こうした料理をたくさん食べて育ちました。パイナップルアイスクリームとブラックフォレストケーキが夫のお気に入りなんです」と明かしている。

ターニーさんが完璧なのは、クリスマスの料理だけではない。毎年、クリスマスの翌日であるボクシング・デーのセールに、翌年のクリスマスプレゼントを購入するという。売れ残った商品が大幅に値引きされていることも多く、プレゼントだけではなく、クリスマスの飾りなどもこの日に購入してしまうそうだ。

一年を通してセールを活用することで、クリスマス直前にすべてを揃えるよりも、コストは約半分になっているのではないかとターニーさんは考えている。「やるべき仕事をすべて片付けて、ただクリスマスを存分に楽しみたいだけなんです」とターニーさんは笑顔でコメントを残した。

なおテックインサイト編集部ではターニーさんに、クリスマス前日までの余った時間をどのように過ごされるのか、また1977年に出版された『Freezing for Christmas』を参考にしようと思ったきっかけなどについてうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみに2021年には米フロリダ州で、11月上旬から自宅にクリスマスイルミネーションを飾り付けたところ、自治会のルールに違反するとして、10万円超の罰金を請求されたケースが物議を醸していた。

画像は『Norfolk Live 2023年10月3日付「The Norfolk woman whose already started cooking her Christmas dinner」(Image: Tahnee Beck/ SWNS)』『The Irish Sun 2020年12月8日付「GIFTED Mum slammed for toddler’s £1k Christmas present haul wants her daughter to be ‘spoilt’ so the day is all about her」(Credit: Kidspot)』『FOX 13 Tampa Bay 2021年11月21日付「‘A little too extreme’: Tampa family could face fines for putting Christmas lights up before Thanksgiving」』『The Mirror 2017年7月28日付「The mum who’s already bought all her Christmas presents and decorations in JULY」、2022年11月27日付「Couple plan to give football shirts to 2,000 kids who may not receive Christmas gifts」(Image: PA)』『TODAY 2020年11月12日付「Misshapen Cincinnati Christmas tree is the perfect depiction of 2020」(Cara Owsley/The Cincinnati Enquirer)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)