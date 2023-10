自分を愛し、大切にしてくれた飼い主が亡くなった時、犬はどんな行動をとるのだろうか。このたびTikTokに、2年前に亡くなった飼い主の写真をジッと見つめる犬の姿が投稿され、犬の気持ちに寄り添った様々なコメントが寄せられた。米ニュースメディア『Newsweek』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

ユーザーネーム、ニコール・エヴィンスさん(Nicoleevins、以下ニコールさん)が先月13日、TikTokに投稿した1本の動画が多くの人の心を揺さぶっている。

動画には「私たちは2年43日前、長男を亡くしました。これは彼が飼っていたメス犬“モカ(Mocha)”で、そこに座って長男の写真を見つめているのです」と説明があり、部屋の一角に座る1頭の犬が映し出される。

4児の母であるニコールさんは2021年、すでに独立していた長男を“悲劇の事故”で亡くしたそうで、「それはあまりにも突然で、私たちは心の準備ができないまま息子を火葬しなければなりませんでした」と綴っていた。

またモカを自宅に引き取った時はなかなか馴染まず苦労したそうで、「モカが心を許していたのは息子だけで、私たちは初め、モカを撫でることさえできなかったのです」と明かし、このように語っていた。

「それでどうしていいのか分からず、あちこちの動物保護施設に相談したものです。そうしてモカが打ち解けたのは、数か月後のことでした。ただ今では、モカのことが可愛くて仕方ないのです。私たちはモカを引き取ったことを心から嬉しく思っているのですよ。」

さらにニコールさんは「モカが大好きだった息子の写真を見つめているのに気付いたのは、あの時が初めてでした」とも明かしており、この動画には次のようなコメントが寄せられた。

「この子は亡くなった息子さんに話しかけているのよ。」

「きっと息子さんはモカのそばにいて、いつも見守っているのでしょうね。そしてモカには彼の姿が見えるのよ。」

「私の愛犬は時々、亡くなった友達犬のお墓に行くの。そしてジッとお墓を見つめているわ。」

「この犬は写真を見ることで癒されているのかもしれないね。」

「犬も人間と同じ。愛する人の死を受け入れるのには時間が必要なのだと思う。」

「私の娘は6か月前に交通事故で亡くなってね。愛犬のマックスはよく、壁に飾られている娘の写真を見ているわ。」

「本当に心が痛む。彼の写真入りの枕を作ってあげて! そうしたら安心すると思うわ。」

「息子さんの匂いがついたシャツを利用するといいわよ!」

「モカ、あなたはきっといつか、彼に会える日が来るからね。」

「モカを引き取ってくれてありがとう。」

なお、まだ若かった息子を亡くしたニコールさんは「別れは突然やって来るのです。だから一瞬一瞬を大切に生きていくことがとても重要なのです」とも述べており、多くの人から励ましのメッセージが届いている。そしてテックインサイト編集部からは、ニコールさんに「モカをこれからもずっと、大切にしてくださいね」とメッセージを送っている。

ちなみに今年8月には、亡き飼い主が映ったビデオを見る猫の姿が捉えられ、多くの人の涙を誘った。猫は10か月前に亡くなった飼い主のことをしっかりと覚えていたという。

画像は『Joyfulpayday.com 2023年9月13日付TikTok「#missingourson #childloss #unexpecteddeath #grief」「#missyou #childloss #griefjourney #oldestson」』『Nova Mulher 2023年8月15日付「“Me acompanha no luto”. Jovem mostra imagens do falecido pai para gato de estimação e pet reage」(Foto: @dorayevo)』『Justin Hinsley 2023年7月17日付Instagram「I never in a million years」』『Periódico Zócalo 2023年9月22日付「Perrita se muestra triste al ver que su compañera falleció en accidente; indigna caso de Débora Abigail」』『The Mirror 2022年5月15日付「Heartbreaking moment mourning dog pays final respects to owner at funeral」(Image: CEN)』『En la mira - Lima Provincias 2019年7月16日付Facebook「#Animales| ¡FIEL COMPAÑERO HASTA LA MUERTE!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)