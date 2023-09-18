ÃæµïÀµ¹¡¡¼«¿È¤Ï¡È1¿©1000±ß¡É¤Î¼ÁÁÇÀ¸³è¤â¡ÄËÌ»³¤ËÆÃÃí¥¹¡¼¥Ä¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¤Ë400Ëü±ß¥Þ¥¤¥¯Â£Äè¤Ç´Ó¤¯¡Ö¸åÇÚ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×
9·î17Æü¡¢¡ÖTOBE¡×¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·Æ±¼Ò¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µKis-My-Ft2¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¡Ê38¡Ë¡£¤½¤Î¿È¤òÊñ¤à¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÇÛ¿®Æâ¤ÇËÌ»³¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢¤³¤ì¼Â¤ÏºòÆüÃæµï¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥Ä¤¬ÃæµïÀµ¹¡Ê51¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÌ»³¤Ï¡ÖÆÃÃí¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢Ãæ¤ËÌ¾Á°¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¹¡¼¥Ä¤ÎÎ¢ÃÏ¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖH.Kitayama¡×¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£16Æü¤Ë¡¢Ãæµï¤«¤é¤Î¼ê»æ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
SNS¾å¤ÇÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤ÎÃæµï¤Î¿´¸¯¤¤¡£Ãæµï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤Îµ¤Á°¤ÎÎÉ¤¤Â£¤êÊª¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ç21Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Kis-My-Ft2¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ÎÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Çò¤¤¥Þ¥¤¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÊ¬¤È¸Î¾ã¤·¤¿ºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Ú¥¢1ËÜ¤Î·×8ËÜ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾»ú¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Î²»¶Áµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¡×¤ÎºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¡¢Ì¾Á°¤Î¹ï°õÂå¤äÉÕÂ°ÉÊ¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È1ËÜ50Ëü±ß¤Û¤É¡¢Áí³Û¤ÇÌó400Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢V6¤Î²ò»¶»þ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿³×·¤¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁí³Û¤â200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡¢200¿Í¤Û¤É¤â¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÂ£Äè¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ì¿ÍÁ°3Àé±ß¤Û¤É¤Î¹âµé¾Æ¤ÆùÊÛÅö¤Ê¤ÉÌó200¿ÍÊ¬¤ò»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ëµ¤Á°¤ÎÎÉ¤¤Ãæµï¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Ï¶Ë¤á¤Æ¼ÁÁÇ¡£9·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÃæµïÂç¸ç¤È¸À¤¤¤¿¤¤½÷¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢³°¿©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢¼«¿æ¤«ÁÚºÚ¤òÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¤Î¤Û¤Ã¤±¤È¤«¤¦¤Þ¤¤¤·¤ç¡¢¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÁíºÚ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæµï¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤ó¤Î¡£°Â¤¤¤ó¤À¤¼¡£Æù¤È¤ªµû¤È¥µ¥é¥À¡¢¤½¤Î3¤Ä¤Ç1000±ß°ÊÆâ¡×¤È1¿©1000±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤«¤Í¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë¤â¡ØÃæµïÀµ¹ ON¡õON AIR¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¿©Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãë¿©Âå¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤·î5Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ðÌó²È¤Ê°ìÌÌ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¢ÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á·»Äï¤Ç¹©É×¤·¤Æ¡¢ÊÆ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È¤·¤ç¤¦Ìý¤ò¤«¤±¡È¥Ð¥¿¡¼¤´ÈÓ¡É¤Ë¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¤ï¤µ¤Ó¤È¿Ý¤Ç¡È¤ï¤µ¤Ó¤´ÈÓ¡É¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¿å¤ò¤«¤±¤Æ¡É¿å¤«¤±¤´ÈÓ¡É¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¾å¤²¡¢Ìîµå¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤âÌÀ¤ë¤µ¤ä¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂ¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦Ãæµï¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤â¡¢Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ãæµï¤ÎÌµ»äÌµÍß¤Ê»×¤¤¤ä¤ê¤Ï¡¢ËÌ»³¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£