Ž¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾Íè°ÂÂÙŽ£¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡ÄÎáÏÂ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ëŽ¢°å³ØÉô°Ê³°¤Î¿Ê³ØÀèŽ£
¢£ÃÏ¸µÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò¶¥¤¦Ì¾Ìç¹â¹»
°å³ØÉô¿Íµ¤¤Ï¡¢Àï¸å¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¾å¾º¤·¡¢¶áÇ¯¤âÊÐº¹ÃÍ¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÅÔ»Ô¶á¹Ù¤Î¹ñ¸øÎ©ÃÏÊýÂç³Ø°å³ØÉô¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤äµþÅÔÂç³Ø¤ÎÍý·ÏÂ¾³ØÉô¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
ÃÏÊý¤ÎÌ¾Ìç¸øÎ©¹â¹»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤äµþÅÔÂç³Ø¤Ê¤É¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¿Í¿ô¤Î¤Û¤¦¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£¶µ¤¨»Ò¤¬ÃÏ¸µ¤Ç°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀèÀ¸Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Íè¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿´¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÍø¤â¤¢¤ë¡£
°å³ØÉô¿Íµ¤¤Ï¡¢ºÇÆñ´Ø¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼õ¸³À¸ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤Ë¤â´ð¤Å¤¯¡£Ãæ¹â°ì´Ó¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Î³ØÇ¯¤ÇÅìµþÂç³ØÍýIII¤äµþÅÔÂç³Ø°å³ØÉô¡Êµþ°å¡Ë¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ê¬¤¬´µ¼Ô¤È¤·¤Æ¿Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£°å³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤«¤é°å³ØÉô¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤éÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍýIII¤äµþ°å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æþ³Ø»î¸³¤Î¹ç³ÊÅÀ¿ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥ß¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÀìÌç¤Î¼õ¸³½Î¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯´Ö¡¢¿ô½½Ëü¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤¬É¬Í×¡Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÅÔ»ÔÉô¤Î¹â½êÆÀÁØ¤Î»Ò¤É¤â¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤³ØÉô¤Ë
¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÎ©¹â¹»½Ð¿È¼Ô¤¬¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤ÎÆþ»î¤Ç¤Ï¡¢ÍýIII¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Î¥È¥Ã¥×3¤ÏÆç¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë15¿Í¡¢ºù°þ11¿Í¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¶ð¾ì7¿Í¡¢µþ°å¤âÆç¡¢ÍìÆî¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢ÅìÂç»û³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤«¤é2¥±¥¿¤¬¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¸øÎ©¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ÏÍýIII¤Ç11¿Í¡¢µþ°å¤Ç14¿Í¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó1³ä¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¸øÎ©¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤Ãæ¹â°ì´Ó¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
»ö¼Â¾å¡¢»äÎ©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÈÀìÌç½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹â½êÆÀÁØ¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤³ØÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£°å¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤»Å»ö¡×
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°å¼Ô¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤»Å»ö¤À¤«¤é¤À¡£»Ô¾ìµ¡¹½¤Ï¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¤â¤Î¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÆÈÀê¶ÈÌ³¤¬°Û¾ï¤Ë¹¤¯¡¢°å³ØÉô¤ÎÀßÃÖ¤¬°å»Õ²ñ¤Ê¤É¤Î°µÎÏ¤ÇÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¸øÅª¤Ê³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°å»Õ¤¬°ÂÁ´ÍÍø¤Ê¿¦¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ¸¢ÅªÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤ë°å»Õ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³²°¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯´©¹Ô¤·¤¿¡ØÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡Ö²òÂÎ¿·½ñ¡×¡¡À¤½±¡¦È¿Æü¡¦½¡¶µ¡¦Íø¸¢¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ù(¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤ÇÏÀ¤¸¤¿¡£
°å¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢²¿¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¡¢°å³ØÉô¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬Ä¹¤¤´Ö¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢³«¶È°å¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¶ÐÌ³°å¤Þ¤Ç¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Î°å³ØÉô¿Ê³Ø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤«¤é±³¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£µ®½Å¤ÊÍý·Ï¿Íºà¤¬°å³ØÉô¤ËÎ®¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë
¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÍý¹©·Ï³ØÉô¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂÔ¶ø¤ò²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Íý²Ê·Ï³ØÉô¤ÎÍ¥¶øºö¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢³ØÎò¤Ë¤è¤ë½êÆÀ³Êº¹¤ò¹¤¯È´ËÜÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¡¢¸½ºß¤Î°å»Õ¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Íý¹©·Ï¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤â¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï°å»Õ¤ÎÂ¾¿¦¼ï¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ë¹â²á¤®¤ëÂÔ¶ø¤ò²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¡£
Ê¿À®¤Î30Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ÏÀ¤³¦¼çÍ×¹ñ¤ÇºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¾ï¤Ë¼çÍ×¹ñºÇÄ¹¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢±ä¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤»¤º¤Ë¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ð¤«¤ê¿Ê¤á¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÅª°åÎÅ¤äÊ¡»ãÀ©ÅÙ¤Î°Ý»ý¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÄãÀ®Ä¹¤ÈÄ¹¼÷²½¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÏ·¸å¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È»´¤á¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¡¢Íý·Ï¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬°å³ØÉô¤ËÎ®¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢IT¡¢ÀèÃ¼»º¶È¡¢¶âÍ»¹©³Ø¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ç¤âºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¿Íºà¤¬¤½¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖìÔÂô¤·¤¿¤¤¡×¡Ä
¤È¤³¤í¤¬¡¢°å¼Ô¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤ËÍ¥½¨¤ÊºÍÇ½¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£Æ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤¬°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Â¾¤ÎÍý¹©·Ï³ØÉô¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°å³ØÉô¶µ°é¤Ç¤Ï¹âÅÙ¤Ê¿ô³Ø¤ä¸ì³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ÏÍ×µá¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Î°å¼Ô¤¬¿ô³ØÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¼å¤¯¡¢³¤³°¤Î¾ðÊó¤Ë¤âÁÂ¤¤¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ç¤âÏªÄè¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Çº¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤È¤·¤Æ¡¢°å³ØÉôÀ¸¤¬¤»¤Ã¤«¤¯¤Î±Ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°å¼Ô¤Ø¤Î¹¥ÂÔ¶ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°åÎÅ³¦¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤ì¤¿¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢µÕÀâÅª¤À¤¬ÂÔ¶ø¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÎÉ¤¹¤®¤ë¤«¤é¤À¡£
ÂÔ¶ø¤¬°¤¤¤È¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤è¤Û¤Éºâ»º²È¤Ç²Ô¤®¤ÎÂ¿²É¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í°Ê³°¤Ë¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ë¡¢°å¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÔ¶ø¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î°å³ØÉô¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ë¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢°å»Õ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢ÃÏ¸µ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤«ìÔÂô¤ÊÀ¸³è¤¬¹¥¤¤À¤È¤«°ÛÀ¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¤«¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬°å³ØÉô¤Ë½¸¤Þ¤ëÌäÂê
»äÎ©Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Î¿ôÀéËü±ß¤Ë¤â¾å¤ë³ØÈñ¤Ï¡¢³«¶È°å¤¬»ö¶È·Ñ¾µ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²ó¼ýÉÔÇ½¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤¬¤»¤ë¤è¤ê°å¼Ô¤Ë¤·¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ë¤ª²È°ÂÂÙ¤À¤±¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢Ì¼¤ò°å¼Ô¤Ë¤¹¤ì¤ÐÃÏ¸µ¤ËÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Ç°å³ØÉô¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¥±¡¼¥¹¤â¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È°å¶É¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤«¤é¡¢°ìÉô¤ÎÂç³Ø¤¬½÷À¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬°å³ØÉô¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤ë¤«¤éµ¯¤¤ëÌäÂê¤À¡£¸½¾ì¤Î°å¼Ô¤Ï¡¢Â¾³ØÉô¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¹â¤¤³ØÎÏ¤è¤ê¡¢Ç®°Õ¤ÈÂÎÎÏ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»Å»ö¤À¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤òº¬ËÜÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅÀ¯ºö¤òÊÑ¹¹¤·¡¢°å¼Ô¤¬°ÂÁ´ÍÍø¤Ê¿¦¶È¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢»ä¤Ï¤ä¤ä¶ËÏÀ¤À¤¬¡¢°å³ØÉô¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬Â¾³ØÉôÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿ÇÎÅÊó½·¤òËèÇ¯¡¢°ìÄê³ä¹ç¤Ç²¼¤²Â³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
¢£ÀèÃ¼Åª¤Ê¥È¥Ã¥×¹»¤Ç¤Ï¡Ö°å³ØÉô¿Íµ¤¡×¤Ë±¢¤ê
¤µ¤é¤Ë¡¢°å³ØÉô¤ÏÇÑ»ß¤·¤Æ¡¢»õ²Ê¡¦Ìô³Ø¡¦²ð¸î¡¦½Ã°å¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö·ò¹¯³ØÉô¡×¤Ë¤Ç¤â¤·¤Æ¡¢°å³Ø¤Ê¤É¤ÏÂç³Ø±¡¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥¹¥¯¡¼¥ëÊý¼°¤ÇÍÜÀ®¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ç¤âÂ¿¤¯¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢18ºÐ»þÅÀ¤Ç³ØÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£´±Î½¤âÂç´ë¶È¼Ò°÷¤â¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¡¢Âç³Ø3¡Á4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç¤âºÎÍÑÂ¦¤Ç¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤«¤¹¤«¤Ë¤À¤¬¡¢´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÀèÃ¼Åª¤Ê¥È¥Ã¥×¹»¤Ç¤Ï¡¢ÍýIII¤äµþ°å¤Ë¿Ê¤à¼õ¸³À¸¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°å¼Ô¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°å³ØÉô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¹â¹»À¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿É½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÍýIII¹ç³Ê¼Ô¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ê¼¸Ë¸©¤ÎÆç¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡Ö°å³ØÉôÎ¥¤ì¡×¤¬¸ì¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢°å³ØÉôÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÀ¸³¶¼ýÆþ¤Ï¡¢Íý·ÏÂç³Ø±¡Â´¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¡¢¿ô½½¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ä¹ñºÝ¶âÍ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î²¿ÇÜ¤â²Ô¤°¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£Ì¾Ìç¡¦³«À®¹â¹»¤ÎÍýIII¹ç³Ê¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«3¿Í
°ì»þ´ü¤Ï¡¢ÍýIII¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÄãÊÝ¾Ú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Ê¤É³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤¬ºÇ¤â¸¤¤¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æç¹â¹»Â´¶ÈÀ¸¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤Î°å³ØÉô¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤ÏÌµÂÌ¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢°å³ØÉôÎ¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
2013Ç¯¤Ë27¿Í¤â¤¤¤¿ÍýIII¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë12¿Í¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï10¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï15¿Í¤È¾¯¤·²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍýIII¤Èµþ°å¤ÎÎ¾Êý¤Ë20¿ÍÄ¶¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÅìµþÂç³Ø¹ç³Ê¼Ô¤¬148¿Í¤ÈºÇÂ¿¤Ç¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Î½Ð¿È¹»¤Ç¤¢¤ë³«À®¹â¹»¤«¤éÍýIII¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬¤ï¤º¤«3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³5Ç¯´Ö¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï¡¢10¢ª13¢ª10¢ª6¢ª3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸ÅÌ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅìµþÂç³Ø¹ç³ÊÎ¨¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¶ð¾ì¹â¹»¤Ç¤â¸º¾¯µ¤Ì£¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£IT·Ï¤Î³Ø²Ê¤Ï¿Íµ¤¡¦Æñ°×ÅÙ¤¬µÞ¾å¾º
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤ËÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÏIT·Ï¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅìµþÂç³Ø¤Ï¡¢Ê¸I¡ÊË¡³ØÉô¤Ê¤É¡Ë¤«¤éÍýIII¡Ê°å³ØÉô°å³Ø²Ê¡Ë¤Þ¤ÇÂç³ç¤ê¤Ç¤ÎÆþ³Ø»î¸³¸å¡¢¶µÍÜ³ØÉô¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤ë¤¬¡Ê¡Ö¿Ê¿¶¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡¢ÍýI¤«¤é¤Î¿Êµé¤Ç¾ðÊó·Ï¤Î³Ø²Ê¤Ø¿Ê¤à¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÆñ´Ø¤Ç¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤«¤éÍýIII¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¿å½à¤ÎÆñ°×ÅÙ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤³¤Î¿ÊÏ©¿¶¤êÊ¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÅÀ¿ô¤¬³°Éô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³ØÀ¸¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡Ë¡£
¹©³ØÉô·×¿ô¹©³Ø²Ê¤ÏÈ·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤Î½Ð¿È³Ø²Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢2010Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶µÍÜ³ØÉô¤Ç²¼°Ì20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éµÞ¾å¾º¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Íý³ØÉô¾ðÊó²Ê¡¢ÅÅ»Ò¾ðÊó¹©³Ø²Ê¡¢µ¡³£¾ðÊó¹©³Ø²Ê¤È¤È¤â¤Ë¤À¤¤¤¿¤¤¾å°Ì10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î±Ñ¸ìÎÏ¡¦¿ô³ØÎÏ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¶È³¦
¤Þ¤¿¡¢µþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢³Ø²Ê¤´¤È¤ËÆþ»î¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯Âç¤¤¯Æñ°×ÅÙ¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¡£2010Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊó¹©³Ø²Ê¤ÎºÇÄãÅÀ¤ÏÃæÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¤Ï¹©³ØÉô¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾³Ø²Ê¤ËÂç¤¤Êº¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅìµþÂç³ØÍýI¤è¤êÆñ´Ø¤À¤È¤«¡¢µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉô¹ç³Ê¼Ô¤è¤êÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤³ØÀ¸¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢°å³ØÉô¤è¤ê¤³¤¦¤·¤¿³Ø²Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ä¿ô³ØÎÏ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤·¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ã¤È¤âÍÇ½¤ÊºÍÇ½¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È´¿·Þ¤¹¤Ù¤·¹¸þ¤À¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢Æç¹â¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸²Ê°ìÎà¤ËÆþ³Ø¤·¡¢1Ç¯¤Î½©¤«¤é¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¡¢26ºÐ¤Ë¤·¤Æ°²²°»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿üâÅçÖÅÊå»á¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆç¢ªÅìÂç¤¬²¦Æ»¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤·¹¸þ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£½÷À¡¦ÃÏÊý¤Î°å³ØÉôÇ®¤Ï¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤
°ìÊý¡¢°å³ØÉôÇ®¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢½÷À¤äÃÏÊý¤Ç¤¢¤ë¡£ÍýIII¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î½÷»Ò¹»¤Ç¤¢¤ëºù°þ¹â¹»¤¬Ìö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âçºå¤ÎÌ¾Ìç½÷»Ò¹»»ÍÅ·²¦»û¹â¹»¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤¬¡¢°å³ØÉô¿Ê³Ø¿ôÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤â¼«Ëý¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢³ÆÃÏ¤Î¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½÷»Ò¹»¤Ï¤É¤³¤Ç¤â°å³ØÉô¿Ê³ØÇ®¤¬¹â¤¤¡£
°å¶ÉÀ©ÅÙ¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡¢°åÎÅ³¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ËÃæÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°å»ÕÌÈµöÀ©ÅÙ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÃÏ¸µ»Ö¸þ¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°å¼Ô¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿ÍÍø¤Ê¿¦¶È¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬Áý°÷¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¬¸º¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ç¡¢¹â¼ýÆþ¤«¤Ä¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¿¦¶È¤¬¤Û¤«¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë°å³ØÉô¿Íµ¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
Æç¤ä³«À®¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤Î®¤ì¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Û¤«¤Î¹â¹»¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤ÉÆüËÜ¤Ïµß¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ê¸ü¤¤°åÎÅ¤Îºâ¸»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ¼«¿È¤Ç¤Ê¤¯IT¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÀèÃ¼»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅ¤À¤±¤Î½¼¼Â¤ÈÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î¿¤Ó¤Ï°åÎÅÂÎÀ©¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Î¤À¡£
----------
È¬È¨ ÏÂÏº¡Ê¤ä¤ï¤¿¡¦¤«¤º¤ª¡Ë
ÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Ø¶µ¼ø¡¢É¾ÏÀ²È
1951Ç¯¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£ÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ê¸½·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ËÆþ¾Ê¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÎ©¹ÔÀ¯³Ø±¡¡ÊENA¡ËÎ±³Ø¡£ËÌÀ¾¥¢¥¸¥¢²ÝÄ¹¡ÊÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥¤¥ó¥ÉÃ´Åö¡Ë¡¢Âç¿Ã´±Ë¼¾ðÊó´ÉÍý²ÝÄ¹¡¢¹ñÅÚÄ£Ä¹´±´±Ë¼»²»ö´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢¸½ºß¡¢ÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Ø¶µ¼ø¡¢¹ñ»Î´ÜÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£ÃøÃø¤Ë¡ØÎáÏÂÂÀ¹Þµ¡¡Ç«¡¹¤ÎÀï¹ñÆüµ¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢È¬È¨°áÂå¤È¶¦Ãø¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ»Ë¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¸©Ä£½êºßÃÏÃÂÀ¸¤ÎÆæ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÃÎ·Ã¤Î¿¹Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿ÃÂçÁ´¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡Ö²òÂÎ¿·½ñ¡×¡¡À¤½±¡¦È¿Æü¡¦½¡¶µ¡¦Íø¸¢¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Ø¶µ¼ø¡¢É¾ÏÀ²È È¬È¨ ÏÂÏº¡Ë