°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼ÌÀ¤«¤¹¤â¼þ°Ï¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¸¸¤Ë¡Ä
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬£±£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤ÎÈÖÁÈ¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë£Ô£Â£Ó·Ï¤ÎÍÌ¾¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌÑÁÛ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈÖÁÈ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡»Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×¡Ê£Î£È£Ë¡Ë¤ä¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¼«Ê¬¤¬¼èºà¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤ë¤È¤³¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¡¢°Â½»ÀáÁ´³«¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡Ö¼«Ëý¤·¤Á¤ã¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¡¡Á¡¢¼«Ëý¤·¤Á¤ã¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¡¡Á¡¢¼«Ëý¤·¤Á¤ã¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤ë¤è¤¦¤ËÏ¢¸Æ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¡Ö¤â¤·¤ä¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ÐÂçºå¤ÎËèÆüÊüÁ÷À©ºî¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë£³£°Ê¬ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ëý¤·¤Á¤ã¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¡¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¾Ç¤é¤¹¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÍ½ÁÛ¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËèÆüÊüÁ÷À©ºî¤Î¾ðÇ®ÂçÎ¦¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ëý¤·¤Á¤ã¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¾ðÇ®ÂçÎ¦½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Í¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ª¡×¤È²áµî¤ÎÏÃ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î°Â½»¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½Ð±é¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤«¤·¤éÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éàÅÁÀâ²óá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£