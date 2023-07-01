·ëº§¼°¤Î°ú¤½ÐÊª¤¬¡ÖÇä¹Ô¤10ËüÉô¡×¤Ë¡ª¡¡Ãø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡ÈËüÍÕ½¸¤ÎÄ¶ÌõËÜ¡É¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¸ÅÅµ¤Î¸½Âå¸ìÌõËÜ¤Ï¿ôÂ¿¤¢¤ì¤É¡¢¡ÖËüÍÕ½¸¡×¤ÎÄ¶Ìõ¥â¥Î¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È¤Ï¡¢Åö¤ÎÃø¼Ô¤âÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯½©¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢Çä¹Ô¤¤Ï10ËüÉôÌÜÁ°¡£¤À¤¬¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¼°¤Ç¼êÅÚ»º¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡ÈÁÆÉÊ¡É°·¤¤Æ±Á³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«¿È¤ÎÌõ¤¬ÉÔ¶½¤òÇã¤¦¤Î¤ò¶²¤ì¡Ö¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈËÜ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡×¤È¸ì¤ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡¡¤Û¤«
¡¡Âê¤·¤Æ¡Ø°¦¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¡°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡¡ÎáÏÂ¸ÀÍÕ¡¦ÆàÎÉÊÛ¤ÇÌõ¤·¤¿ËüÍÕ½¸¡¡Ù¡ÊËüÍÕ¼Ò¡Ë¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÈ¯Çä¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇä¹Ô¤¤¬¿¤Ó¡¢4·î¤Ë¤Ï9ËüÉô¤Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂç¼ê½ñÅ¹¤ÇÇä¾å¤²¤¬Ã±¹ÔËÜÉôÌç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ïº´¡¹ÌÚÎÉ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡£½ÐÈÇ¼Ò¡ÖËüÍÕ¼Ò¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Â¾¤Ë½¾¶È°÷¤Ï¤ª¤é¤ºº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó°ì¿Í¤Î²ñ¼Ò¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¤½¤ÎÂçÃÀ¤ÊÄ¶Ìõ¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ô¤¯¤ó¤Î¤«¤¤¡©¡¡¤³¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡¡¤³¤ó¤Î¡©¡¡¤¯¤ó¤Î¡©¡¡¤¤¤ä¡¡¤³¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡Õ
¡¡Ì¡ºÍ¤Î¥Ü¥±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤µ¤Ê¤¬¤é¤À¤¬¡¢ËÜ²Î¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¡¦Æ£¸¶ËãÏ¤¡Ê¤Õ¤¸¤Ï¤é¤Î¤Þ¤í¡Ë¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¥ä¥¥â¥¤·¤¿¶»¤ÎÆâ¤ò½÷Î®²Î¿Í¡¦ÂçÈ¼ºä¾å觔½÷¡Ê¤ª¤ª¤È¤â¤Î¤µ¤«¤Î¤¦¤¨¤Î¤¤¤é¤Ä¤á¡Ë¤¬±Ó¤ó¤À¥³¥ì¡£
¡ÔÍè¤à¤È¸À¤Õ¤â¡¡Íè¤Ì»þ¤¢¤ë¤ò¡¡Íè¤¸¤È¸À¤Õ¤ò¡¡Íè¤à¤È¤ÏÂÔ¤¿¤¸¡¡Íè¤¸¤È¸À¤Õ¤â¤Î¤ò¡Õ
¡¡¸½ÂåÎ®¤ÎSNSÍÑ¸ì¤â¶î»È¤·¤ÆÌõ¤µ¤ì¤¿²Î¤â¤¢¤ë¡£
¡Ô¤¢¤ó¤¿¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¡¡¡Ö¤Û¤ÊÊÌ¤ì¤¿¤ë¤ï!!¡×¤Ã¤Æ¡¡ Â¨¥ì¥¹¤·¤¿¤±¤É¡¡ÀµÄ¾¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¡ª¡¡¤Æ»×¤Æ¤ë¡Õ
¡¡¸µ¥«¥Î¤«¤é¸µ¥«¥ì¤Ø¤Î²Î¤À¤¬¡¢ËÜ²Î¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡ÔÇòÛÞ¡Ê¤·¤í¤¿¤Ø¡Ë¤Î¡¡Âµ¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¡¡ÀË¤·¤±¤É¤â¡¡»×¤ÒÍð¤ì¤Æ¡¡µö¤·¤Ä¤ë¤«¤â¡Õ
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÎã¤Ç¡¢²Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸½Âå¸ìÌõ¤Ë¡È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê¢ô¡Ë¡É¤ä¡È¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ê♡¡Ë¡É¤Î¿ô¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ô¤è¤¿Í¤Î¡¡¤è¤·¤È¤è¤¯¸«¤Æ¡¡¤è¤·¤È¸À¤Ò¤·¡Õ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê±¤¤òÆ§¤à²Î¤Ê¤É¤Ï¡Ôyo¡ª¡¡¤è¤¤¿Í¤¬¡¡yo¡ª¡¡¤è¤¯¸«¤Æ¡¡yo¡ª¡¡¤è¤·¤Ã¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¡yo¡ª¡Õ¤È¤¤¤¦¥é¥Ã¥×Ä´¤ËÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ËÌõ¤ÏÆàÎÉÊÛ¤À¡£ÍýÍ³¤ÏÅö»þ¤ÎÅÔ¤¬ÆàÎÉ¤Ç¡¢²Î¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆàÎÉ¤Îºî¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£Ìõ¤Ë¼ã¼Ô¸ÀÍÕ¤¬ÉÑ½Ð¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ±Ó¤ß¿Í¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡6À¤µª¸åÈ¾¡Á7À¤µª¸åÈ¾¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î²Î½¸¤¬¡¢1300Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÃÊÃå¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÏËüÍÕ½¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÎø²Î¤òÃæ¿´¤Ë90¼ó¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê¸½Âå¸ìÌõ¤ÇÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢Îø¤Î¤È¤¤á¤¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¡¢¼ºÎø¡¢¼»ÅÊ¡¢º¨¤ß¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á
¡¡°ì¸«¥¥ï¥â¥Î¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£°¦ÃÎ¸©Î©Âç³Ø¡¦Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ÎÂçÏÆÍ³µª»Ò¤µ¤ó¤Èº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬ÂÐÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö²Î¤ò¤è¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢²Î¤Î¿¿°Õ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÍºÎ¬Å·¹Ä¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤òÌ¾¾è¤é¤º¤ËÌ±´Ö¤Î½÷À¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¤¹¤ë²Î¡£¸½Âå¸ìÌõ¤Ë¤Ï¡Ô¥Ò¥ó¥È¡ÖËÍ¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤«¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¡Õ¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢
¡Ö²Î¤Î¿¿°Õ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À®¤»¤ëµ»¤À¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÆàÎÉÂç³Ø¤ÎÎëÌÚ¶¬½Ú¶µ¼ø¡Ê¾åÂåÊ¸³Ø¡Ë¤â¼«¿È¤ÎTwitter¤Ç¡¢ÍºÎ¬Å·¹Ä¤Î²Î¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊËÜ½ñ¤Ï¡Ë¾ðÊó¤ò¡¢ºï¤¤¤Çºï¤¤¤Çºï¤¤¤À°õ¾Ý¤ò¤â¤Ä¡£¼Ì¿¿¤äÁÞ³¨¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤à¤·¤íÆÉ¼Ô¼«¿È¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°Ñ¤Í¡¢À¤³¦¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£ÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤ºÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬Âç³Ø¤ÇÌý³¨¤òÀì¹¶¤·¡¢Èþ½Ñ¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡Ö¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È½Ð¤½¤¦¤È¡×
¡¡¼Â¤Ïº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡¢ËüÍÕ½¸¤òÄ¹¤¯°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡1984Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¹áÀî¸©¤Ç¾¯Ç¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤ÇÈþ½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¤¢¤È¹áÀî¤ËÌá¤ê¡¢Ä¾Åç¤ÎÃÏÃæÈþ½Ñ´Û¤äËÅçÈþ½Ñ´Û¤Ë¶ÐÌ³¡£µþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Î³Ø·Ý°÷¤ò·Ð¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢2ºý¤¢¤Ã¤¿½ÐÈÇÍ½Äê¤¬¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¤´ÇË»»¤Ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤Ç½ÐÈÇ¼Ò¤ò¶½¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢2020Ç¯¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÄê³ÛµëÉÕ¶â10Ëü±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë½ÐÈÇ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¼ÒÌ¾¤Î¡ÖËüÍÕ¼Ò¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤é¤·¤¤Ì¾¾Î¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¸µ¹æ¤Î½ÐÅµ¤Ç¤¢¤ëËüÍÕ½¸¤«¤é¤È¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Å»öµ¤È¤«ÆüËÜ½ñµª¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËüÍÕ½¸¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ÒÌ¾¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È¡£¤¤¤¶ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤ä¤ó¤È¡£¤¤ì¤¤¤Ê²Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²¶¡¢¼ºÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥Ø¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¯¥À¥µ¤¤²Î¤È¤«¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿²Î¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âµ®Â²¤À¤±¤Î²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í·¹Ô½÷ÉØ¡Ê¤¦¤«¤ì¤á¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëº£¤Ç¸À¤¦É÷Â¯¾î¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤â¤¤¤ë¡£¾Þ¶â¤¬½Ð¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢º£¤ÎR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â²Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ó¤ó¤À¿Í¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¤»¤¿¤éËüÍÕ½¸¤òÌÌÇò¤¯ÆÉ¤á¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿²Î¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ø°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡Ä¡Ä¡Ù¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¡£ËüÍÕ½¸¤òËÁÆÂ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ê¤É°ìÀÚ¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¸½Âå¸ìÌõ¤¬ËüÍÕ½¸¤Î°¦¹¥²È¤ä¸¦µæ¼Ô¤ÎÉÔ¶½¤òÇã¤Ã¤ÆÄß¤ë¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈËÜ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉµîÇ¯¤Î10·î10Æü¤¬ËÍ¤é¤Î·ëº§¼°¤Ç¡¢Îø²Î¤ò½¸¤á¤¿ËÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤½ÐÊª¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç50ºý¤Û¤É¤Ï¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡½éÈÇ¤Ï500Éô¡£»î¤·¤ËAmazon¤Ë10ºýÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹ØÆþ¼Ô¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤«¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Çä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£¤¹¤°¤Ë20ºýÄÉ²Ã¤·¡¢¤Þ¤¿Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ50ºýÆþ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢»º·Ð¿·Ê¹ÂçºåÈÇ¤ÎÍ¼´©1ÌÌ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬µÞÁý¤·¡¢Áýºþ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´î¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»à¤Ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃíÊ¸¤òÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼õ¤±¤ÆºÊñ¡¦È¯Á÷¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤µ¤ó¤«¤é¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ä«7»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¡¢5Ê¬¤ª¤¤°¤é¤¤¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¼ê¤Î½ÐÈÇ¼è¼¡²ñ¼Ò¤â3¼ÒÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤Ç¤Ï°·¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ú¤Â³¤¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢2·î²¼½Ü¤Ë²áÏ«¤Ç¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤·¤Ð¤é¤¯Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºÙÉô¤Ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×
¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤É¤¦¤·¤Æ¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÀµ³Î¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏ«ÎÏ¤äÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤ÏÌÜ¤òâÕ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÆàÎÉÊÛ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¤Î°ÜÆ°À©¸Â¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¹áÀî¤«¤éÆàÎÉ¤Ë10²ó¤ÏÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ë¼ã¤¤»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤ÆÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÆ»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÎÉ¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÂçºåÊÛ¤è¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÍè¤Ê¤¤¡É¤ò¡È¤³¡¼¤Ø¤ó¡É¤È¸À¤¦¤È¤«¡×
¡¡º£¤Î½÷»Ò¤¬»È¤¦¸ÀÍÕ¤â¡ÈÉ±¥®¥ã¥ë·Ï¡É»¨»ï¡Ø¾®°Ëâageha¡Ù¤ä¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¸¦µæ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¹©É×¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ú¡¼¥¸¹½À®¤À¡£°ì¸«³«¤¡Ê2¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ç²Î¤ò°ì¼ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊËÜ¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ë¸¶Ê¸¤ò½ñ¤¡¢¼¡¤Ë¸½Âå¸ìÌõ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤òµÕ¤Ë¤·¡¢¡Ö¸½Âå¸ìÌõ¢ª¸¶Ê¸¢ª2¡Á3¹Ô¤Î²òÀâ¡×¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ë¡£
¡Ö½¾Íè¤ÎÊÂ¤ÙÊý¤À¤È¡¢ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¸¶Ê¸¤ÏÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¸½Âå¸ìÌõ¤·¤«ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç°ÕÌ£¤À¤±È´¤¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¸½Âå¸ìÌõ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¸µ¤Î²Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½Âå¸ìÌõ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¤Î¤¬¡È5ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡É¤À¡£ÏÂ²Î¤Î¸½Âå¸ìÌõ¤ò¿äÚÊ¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ìõ¤ÏÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¶ÌÜ¤¬5ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Î¤ß¤Ä¤¤µ¤ó¤¬¸½Âå¸ìÌõ¤òÆÉ¤ß¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÇÂ¬¤ë¡£5ÉÃ¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤éÊ¸¤òºï¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡Ô¤¯¤ó¤Î¤«¤¤¡©¡¡¤³¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡Õ¤Ï¡¢¡ÔÍè¤ó¤Î¤«¤¤¡©¡¡Íè¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡Õ¤È´Á»ú¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢Ê¿²¾Ì¾¤Ë¡£¡Ô¤¢¤ÎÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡Ä¡¡¤É¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤â¤¤¤±¤½¤¦¤ä¤í¡©¡Õ¤È¤¤¤¦¸½ÂåÊ¸¤Ï¡Ô¤¢¤ÎÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡Õ¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¤¢¤Î¡É¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥º¥à¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Îºî¶È¤ÏµîÇ¯¤Î»Ï¤á¤°¤é¤¤¤«¤éÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤ÄÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼ÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥Ê¥ó¥Ñ²Î¡£
¡Ô¤Ø¤¤¡ª¡¡¤½¤³¤Î¥Ï¥Ë¡¼¡¡²¶¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤È·¯¤Î¥ß¥ë¥¯¤Ç¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥·¥§¥¤¥¯¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤«¤¤¡©¡Õ
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜ²Î¤Ï
¡Ô¤³¤ÎÀî¤Ë¡¡Ä«ºÚÀö¤Õ»Ò¡¡Æò¤ì¤â²æ¤ì¤â¡¡¤è¤Á¤ò¤¾»ý¤Æ¤ë¡¡¤¤¤Ç»Òµë¤ê¤Ë¡Õ
¡Ô¤è¤Á¡Õ¤ÏÀ´ï¤Î±£¸ì¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦²Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤Î²Î¤Ï¡È¥¨¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤¼¡É¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤Ç½ñ¤¯¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¯¤È²¼ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÀ£»ß¤á¶ñ¹ç¤Ï¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ä¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤â¡ÖËüÍÕ½¸¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¸½Âå¸ìÌõ¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¡¢ÊÙ¶¯¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢Îò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë°µºÉÁ¤¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤òº½¾Ã¤·¥´¥à¤Ç¾Ã¤·¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤òÉÁ¤¤¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âç·¨½Å¿®¤ÎÈ±·¿¤òÌ¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¹¸ç¶õ¤Ë¤·¡¢Âç·¨¤È¤ÏÀ¯Å¨´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£ÇîÊ¸¤Ë¸ç¶õ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¸¡¼¥¿¤ÎÉþ¤òÃå¤»¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ËÌ¾òÀ¯»Ò¤Ï¶¯¤¤½÷¤À¤Ã¤¿¤«¤é´é¤ò¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¸»ÍêÄ«¤Î´é¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Þ¥¹¥ª¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡£
¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥¦¥±¤Æ¡¢ËÍ¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ëº§¸å¤ÏµþÅÔ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹áÀî¤Ëµ¢¤ë¤È¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡¢Á°¤«¤é¡ÊËüÍÕ½¸¤Î¸½Âå¸ìÌõ¤È¡ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÀÎ¤Î¤â¤Î¤ò¸½ÂåÉ÷¤ËÉÁ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËüÍÕ½¸¤ÎËÜ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ò¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¤³¤¦¤·¤ÆÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÊ¤ß¤Ä¤¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ë³Î¤«¤á¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èð÷¤¯¡£
¡¡¿äÚÊ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¸ìÌõ¤Ë¤â¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ôº£Ìë¤Ï¡¡¼·Í¼♡¡¡Âç¹¥¤¤ÊÉ§¥Ý¥ó¤¬¡¡²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¡ª¡¡È©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¡ÂÔ¤Ã¤È¤¯¤«¡¡É§À±¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡ª¡Õ¡ÊÅ·¤ÎÀî¡¡Áê¸þ¤Î©¤Á¤Æ¡¡²æ¤¬Îø¤Ò¤·¡¡·¯Íè¤Þ¤¹¤Ê¤ê¡¡É³²ò¤Àß¤±¤Ê¡Ë¤Î¡ÔÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¡Õ¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¤ß¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬Åö½é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ô¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉþ¤Ç¡Õ¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤ß¤Ä¤¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤âËüÍÕ½¸¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¤ËµþÅÔ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢2»þ´Ö¸å¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶Ã¤¯¤¬¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿²Î¤â¾×·âÅª¤À¡£
¡ÔËÍ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ê¤é·ëº§¤·¤Æ¤Í¡£·ëº§¤·¤Ê¤¤ã¼ö¤¦¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¥¾¥ó¥ÓÁ´°÷¸µ¥«¥Î¤ä¤«¤é¤Í¡Õ
¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶¼Ç÷¤Î¤è¤¦¤Ê²Î¡ª¡¡ËÜ²Î¤Ï
¡Ô¶Ì³ë¡Ê¤¿¤Þ¤«¤Å¤é¡Ë¡¡¼Â¤Ê¤é¤ÌÌÚ¤Ë¤Ï¡¡¤Á¤Ï¤ä¤Ö¤ë¡¡¿À¤¾¤Ä¤¯¤È¤¤¤Õ¡¡¤Ê¤é¤ÌÌÚ¤´¤È¤Ë¡Õ
¡¡ÂçÈ¼Î¹¿Í¡Ê¤ª¤ª¤È¤â¤Î¤¿¤Ó¤È¡Ë¤ÎÉã¡¦°ÂËãÏ¤¡Ê¤ä¤¹¤Þ¤í¡Ë¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËºÊ¤È¤Ê¤ëµðÀªÏº½÷¡Ê¤³¤»¤Î¤¤¤é¤Ä¤á¡Ë¤Ëµáº§¤¹¤ë²Î¡£¶Ì³ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¤¬¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌÚ¤Ë¤Ï¿À¤¬¼è¤êØá¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ê¹Ó¡¹¤·¤¤¡Ë¿À¤¬¼è¤êØá¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤ß¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¥·¥ã¥ì¤Î¤ï¤«¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¡Ø°¦¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¡°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¤ÎÁýºþ¤â´Ö¶á¡£10ËüÉôÆÍÇË¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£¤µ¤é¤Ë7·î21¤Ë¤Ï¡¢ËüÍÕ½¸Ä¶Ìõ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤¬È¯¹ÔÍ½Äê¤Ç¡¢°ìÉô½ñÅ¹¤Ç¤Ï6·î²¼½Ü¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÂÀ»Ò¤Î¾¯Ç¯ ÎáÏÂ¸ÀÍÕ¡¦ÆàÎÉÊÛ¤ÇÌõ¤·¤¿ËüÍÕ½¸¢¡Ù¡£ËüÍÕ½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿À»ÆÁÂÀ»Ò¤ÎÏÂ²Î1¼ó¤È¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë²á¤´¤·¤¿ÈôÄ»µþ¡¦Æ£¸¶µþ¤Î»þÂå¤Î²Î¤Ê¤É¤òÄ¶Ìõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍèÇ¯¡¢1Ëü±ß»¥¤Î´é¤¬½ÂÂô±É°ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀïÁ°¤ò´Þ¤áºÇÂ¿¤Î7²ó¤â¤ª»¥¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡¢ËüÍÕ½¸¤ÎÊÔ»¼¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤«¤ÎÂç²Î¿Í¤Ë¤âÉé¤±¤Ì¡¢¡ÈÎáÏÂ¤ÎÂçÈ¼²È»ý¡Ê¤ª¤ª¤È¤â¤Î¤ä¤«¤â¤Á¡Ë¡É¤ÎÉ÷³Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
À¾½êÀµÆ»¡Ê¤Ë¤·¤É¤³¤í¤Þ¤µ¤ß¤Á¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£1961Ç¯¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅìµþ¸ÞÎØ¤Î»ÄÁü¡½¡½1964Ç¯¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤¿Å·ºÍ¤¿¤Á¡Ù¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø³¨ÉÁ¤¡¡ÃæÅç·é¡¡ÃÏ¹ö³¨1000Æü¡Ù¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¢¥ó¥É¥¢¥¤¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¾å³¤Åì°¡Æ±Ê¸½ñ±¡¡×É÷±ÀÏ¿¡½¡½ÆüÃæ¶¦Â¸¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿5000¿Í¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡Ù¡Ê³ÑÀî½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô