ÂçÃ«æÆÊ¿£Ó£Î£ÓµÏ¿º×³«ºÅ¡ª°Û¼¡¸µ³èÌö¤Ë¡ÖÁ´¤¯¤ª¤«¤·¤Ê»öÂÖ¤À¡×Á´ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÁû¤®
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë°ÊÍè¡¢º£·î£²²óÌÜ¤ÎµÙÍÜÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂçÃ«¤Ï£±£²Æü¡ÊÆ±£±£³Æü¡Ë¤«¤é¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î£·Ï¢Àï¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¦¥¤¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡££·»î¹ç¤Ç£²£³ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£´³ä£³Ê¬£µÎÒ¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²ÂÇÅÀ¡¢£±£°»Íµå¤Ç½ÐÎÝÎ¨£µ³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£±£³³ä£´ÎÒ¤È°Û¼¡¸µ¤Î¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö¡£µåÃÄ¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢µ¼Ô¤é¤Î£Ó£Î£Ó¤âÂçÃ«¤ÎµÏ¿º×¤ê¤À¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï£±£¸£¹£³Ç¯¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¸½ºß¤Îµ÷Î¥¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×£±£µ¤ËÆþ¤Ã¤¿½é¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£²£³Ç¯¸½ºß¡¢¤É¤Á¤é¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×£´¡ª¡¡ËÜÎÝÂÇ¡Ê£²£´ËÜ¡Ë¤Ç£±°Ì¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¡Ê£±£°£µÃ¥»°¿¶¡Ë£´°Ì¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢£±£¹£°£°Ç¯°ÊÍè¡¢£±Æü¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ËËÜÎÝÂÇ¤ÈÈïÂÇÎ¨¡ÊºÇÄã£·£°¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ç£Í£Ì£Â¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿¿¼Â£´ÆüÌÜ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆÅêµå¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤Ï¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ïº£µ¨¡¢£±£¹»î¹ç¤Ç£±£¹ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Í£°ì¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£±£²ËÜ¤¬ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤¯¤ª¤«¤·¤Ê»öÂÖ¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï£Í£Ì£Â¤ÎÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÂÇÎ¨£³³ä¡££Í£Ì£Â¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£·Ê¬£¸ÎÒ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÈïÂÇÎ¨£±³ä£·Ê¬£¸ÎÒ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡µåÃÄ¹Êó¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö£·»î¹ç¤ÇÆóÎÝÂÇ£²ËÜ°Ê¾å¡¢ËÜÎÝÂÇ£¶°Ê¾å¡¢»Íµå£±£°¸Ä°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿£±£¹£µ£·Ç¯°ÊÍè¡¢½é¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£¹£µ£·Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤È¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë¤Î£²¿Í¤¬Ã£À®¤·¤¿¡×¡££²¿Í¤È¤âÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÁª¼ê¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÎò»ËÅª¤Ê¿ô»ú¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¹ï¤ßÂ³¤±¤ëÂçÃ«¡£º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£