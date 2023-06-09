²ÃÆ£Ì¤Í£¡¢¼º³ÊÁûÆ°¤ÎÁê¼ê¥Ú¥¢¤ØÁ÷¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë³¤³°¾Î»¿¡Ö¤³¤ì¤¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡ÖÄ¶°ìÎ®¡×
Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥óº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î4ÂçÂç²ñ¡¦Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï8Æü¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤Ç²ÃÆ£Ì¤Í£¡Ê¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥Æ¥£¥à¡¦¥×¥Ã¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡ËÁÈ¤¬¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¥¯¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ËÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£4-6¡¢6-4¤Î1-1¤Ç10¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀè¼è¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯·èÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï10-6¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£4ÂçÂç²ñ½éÀ©ÇÆ¤Î²ÃÆ£¤Ï¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹3²óÀï¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¼º³Ê¤ò·Ð¸³¡£Í¥¾¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡ÖÄ¶°ìÎ®¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿²ÃÆ£¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥â¤ò¼ê¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¥¢¡¼¥Ç¥£¥é¡¦¥¹¡¼¥Á¥ã¥Ç¥£¤Ø¡ÖÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼º³Ê½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹3²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥µ¥é¡¦¥½¥ê¥Ù¥¹¥È¥ë¥â¡¢¥Þ¥ê¥¨¡¦¥Ö¥º¥³¥ÐÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥µ¥é¤È¥Þ¥ê¥¨¤Ø¡¢¥¢¡¼¥Ç¥£¥é¤È»ä¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤ÇºÆÀï¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°äº¨¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹3²óÀï¤ÎÂè2¥»¥Ã¥ÈÅÓÃæ¡¢¥×¥ì¡¼¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤ËÄ¾·â¡£¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤ÏÎÞ¤·¡¢²ÃÆ£¤ÏÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï·Ù¹ð¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥½¥ê¥Ù¥¹¥È¥ë¥â¤È¥Ö¥º¥³¥Ð¤¬¹³µÄ¡£ºÇ½ªÅª¤ËºÛÄê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤«¤é¤â²ÃÆ£¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼¹Ù¹¤Ë¹³µÄ¤·¤¿2¿Í¤Ë¤ÏSNS¤Ê¤É¤ÇÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¾ðÊó¤ò½µ´©¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥ì¥¿¡¼¡×¤¬¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¾Ò²ð¡£¤¹¤ë¤È³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈà½÷¤Ï¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¡¢Èà½÷¤È¥Æ¥£¥à¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£2020Ç¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡Ê¥Ö¥º¥³¥Ð¡Ë¤¬Èà½÷¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ò´ê¤¦¤è¡×¡ÖÄ¶°ìÎ®¡×¡ÖÈà½÷¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¥¤·¤µ¡×¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ª¡¼¡¢Èà½÷¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¡×¡Ö½÷²¦¥«¥È¥¦¡×¡Ö¿è¤Ê¥ß¥æ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¼º³Ê¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢»ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ìá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÁ´Ê©OP¤ÏÀµ¤·¤¤¹Ô¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥ß¥æ¡¦¥«¥È¥¦¤Ë¾Þ¶â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë