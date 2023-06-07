ÅÚº´»Ô¥«¥Õ¥§ÁûÆ°¤Ç£³¼Ô²ñÃÌ¤Ø¡¡ÃÏÊý°Ü½»¤Î°Ç¡ÄÌò½ê¤ËÁ´¹ñ¤«¤é¡ÖÈóÄÌÃÎ¡×¶ì¾ð
¡¡¹âÃÎ¸©ÅÚº´»Ô¤Ç°Ü½»¼Ô¤¬»Ï¤á¤¿¥«¥Õ¥§¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤¬µ¯¤¤ÆÌó£±¤«·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤Î¹ðÈ¯¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ´¹ñ¤«¤éÅÚº´»ÔÌò½ê¤Ë¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö»à¤Í¡×¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Â¿¤¯¤¬ÈóÄÌÃÎ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÚº´»ÔÄ¹¤ÏÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤¬¡¢²ò·è¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÈÄ¸¶·¼Ê¸»ÔÄ¹¤Ï£µÆü¤Ë»ÔÌò½ê¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥ÃÄÂÎ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤´¿´Ï«¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÆ±»Ô¤Î¿·µïÃÏ¶è¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢³¤¤¬¤¤ì¤¤¤À¤ÈÉ¾È½¤Î¾ì½ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»Ô¤¬½êÍ¤¹¤ë´Ñ¸÷¸òÎ®»ÜÀß¡ÖÆîÉ÷¡Ê¤Þ¤¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·úÊª¤¬¤¢¤ê¡¢£²³¬¤Ç£·Ç¯¤Û¤É±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥«¥Õ¥§¤¬Àè·î£±£°Æü¤Ëµç¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¥«¥Õ¥§Å¹Ä¹¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÅÄ¼Ë¤Ï¤É¤³¤â¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤ÆÅìµþ¤«¤é¹âÃÎ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌò½ê¤â¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤í¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹ðÈ¯¡£àÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ôá¤Ç¤¢¤ëÆîÉ÷¤Î»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë£Î£Ð£ÏË¡¿Í¤ÎÍý»öÄ¹¤«¤é°ìÊýÅª¤ÊÂàµîÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢»Ô¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÔ²ñ¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½»Ì±¤È¤Î¥¤¥¶¥³¥¶¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¤ÊÏÃÂê¤À¤±¤Ë½Ö¤¯´Ö¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¹ðÈ¯¤Ï³È»¶¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È¡¢£Î£Ð£ÏË¡¿Í¤ÈÆ±»ÔÌò½ê¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤È¥á¡¼¥ë¤¬»¦Åþ¡£Æ±»Ô·úÀß²ÝÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥È¤Î¤¢¤Ã¤¿ÍâÆü¤ÏÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î²Ý¤ÈÊ¬Ã´¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¸ÀÅÅÏÃ¤ä¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£±£²£°£°·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ü¶ì¾ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö»à¤Í¡×¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²á·ã¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ë½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿»Ô¿¦°÷¤Ë¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖË½¸À¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÈóÄÌÃÎ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÅÅÏÃ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÄ¸¶»á¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Î£Ð£ÏË¡¿Í¤È¥«¥Õ¥§¤Ï¡ÖÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Åö³º£Î£Ð£ÏË¡¿Í¤È°û¿©Å¹ÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤º¤ì¤Æ¡×¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢°û¿©Å¹¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ä£Î£Ð£ÏË¡¿Í¤Ø¤Î»ØÆ³Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò·è¤Ë»ê¤é¤º¡¢º£²ó¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¤è¤ë³È»¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¤Î»ÜÀß¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»Ô¤Ë¤âÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¼ÌÀ¤«¤é¡Ë
¡¡ÈÄ¸¶»á¤Ï»Ô¤È£Î£Ð£ÏË¡¿Í¡¢¥«¥Õ¥§¤Î£³¼Ô¶¨µÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥Õ¥§Å¹Ä¹¤Ï£¶ÆüÌë¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¶¨µÄ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÁá´ü¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¤¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡£Á°½Ð¤Î·úÀß²ÝÃ´Åö¼Ô¤â¡ÖÁá´ü¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¼çÄ¥¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥«¥Õ¥§¤ÏµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¥«¥Õ¥§Å¹Ä¹¤ÏÀè·î£²£´Æü¤Ë¡ÖÂàµîÄÌÃÎ¤¬¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÅ¹¤È¤·¤Æ¤ÎËë°ú¤¤ò¤¤Á¤ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î·úÀß²ÝÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤¹¤°ºÆ³«¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë£³¼Ô¶¨µÄ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅÔ²ñ¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤È¸µ¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸º¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ·±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¶¨µÄ·ë²Ì¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£