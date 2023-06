往年のドラマが放送より50年を経てDVD化！ベストフィールド『あの橋の畔(たもと)で』『いまに見ておれ』コレクターズDVD

昭和の名作、想い出のアニメ、甦るヒーローなどをテーマにDVD・Blu-rayの企画、発売する「ベストフィールド」

「ベストフィールド」から、創立20周年記念企画第6弾として“すれ違いの恋”を描いて社会現象を巻き起こした人気ドラマ『あの橋の畔(たもと)で』を初DVD化し、2023年8月30日に発売!

また、同日より青島幸男流のギャグと特撮技術を駆使して制作され話題となった『いまに見ておれ』のコレクターズDVDも発売されます。

ベストフィールド『あの橋の畔(たもと)で』コレクターズDVD

価格:26,400円(税込)

発売日:2023年8月30日(水)

封入特典:解説書

「ベストフィールド」は、創立20周年を迎え、記念企画を実施しています。

第6弾として、近藤正臣・大谷直子の共演により、“すれ違いの恋”を描いて社会現象を巻き起こした人気ドラマ『あの橋の畔(たもと)で』が、放送から50年を経て初DVD化されました☆

作品内容

初回放送:1972年(昭和47年)1月31日〜6月5日/日本テレビ系

熱愛する恋人同士が、様々な試練に巻き込まれながらも耐え抜き、その愛を貫いてゆく愛情の強さを描いたドラマ。

ある日、東京・御茶ノ水・聖橋の畔で偶然に出会った建築家を目指す学生・菅野光晴(近藤正臣)と建設会社のOL・新村葉子(大谷直子・御影京子)。

二人は、光晴の卒業を待って結婚する約束をしていたが、葉子の兄(穂積隆信)と兄の会社の上司(津川雅彦)の策謀により、葉子は望まない結婚を余儀なくされてしまった。

そして光晴は失意の中、旅先での不慮の事故で記憶喪失になってしまった。

キャスト

近藤正臣、大谷直子(第1話〜15話)、御影京子(第16話〜19話)、津川雅彦、新克利、日色ともゑ、宝生あやこ、穂積隆信、鈴木光枝、珠めぐみ、円山理映子、稲野和子 ほか

語り:矢島正明

スタッフ

原作:菊田一夫

劇化:岡田憲和

脚本:津田幸夫、長谷川公之

監督:西河克己、八木三津雄

音楽:池田正義

製作:松竹株式会社

ベストフィールド『いまに見ておれ』コレクターズDVD

価格:24,200円(税込)

発売日:2023年8月30日(水)

封入特典:解説書

『あの橋の畔(たもと)で』コレクターズDVDの発売と同日、2023年8月30日(水)から『いまに見ておれ』コレクターズDVDが登場。

青島幸男さんを主演に迎え、実在した鉄道マンの出世一代記を青島流のギャグと特撮技術を駆使して制作され話題となったドラマ。

放送から60年を目前に初ソフトして発売されます。

作品内容

鉄道好きの地方出身の青年が、あこがれの国鉄に入社し、奔放に生きながらも最後は新宿駅長にまで上り詰める立身出世物語。

新宿駅長を最後に国鉄を退職した剣持ケイ太郎氏が、その鉄道生活をつづった「いまに見ておれ : 元新宿駅長のはじっこ人生」(弘文堂刊)を原作に、汽車が好きで好きでたまらなくなって、国鉄という巨大な機構の中に飛び込み、発達する鉄道と共に自由奔放に生きた一人の男を描いた痛快爆笑ドラマ。

キャスト

青島幸男、稲垣美穂子、葉山葉子、小沢直平、花沢徳衛、菅井きん、北林早苗、富永美沙子、佐々木功(ささきいさお)、加藤嘉、清水元、十朱久雄、穂積隆信 ほか

スタッフ

原作:剣持ケイ太郎※(弘文堂刊「いまに見ておれ」より)

脚本:生田直親、金城哲夫、光畑碩郎、山浦弘靖、青野暉

監督:円谷一、青野暉

音楽:山下毅雄

制作:NAC、TBS

製作:国際放映

ドラマ『あの橋の畔(たもと)で』『いまに見ておれ』を初DVD化。

2023年8月30日から発売される、ベストフィールド『あの橋の畔(たもと)で』『いまに見ておれ』コレクターズDVDの紹介でした☆

© 松竹

© 国際放映

