»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¡½÷À¥½¥í¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ËÆ±¾ð¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¡ÈÀÄ½Á²¦»Ò¡É¤³¤È»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê£³£´¡Ë¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç½÷À¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯¡¢ÀÈï³²¤ËÁø¤¤¤«¤±¤¿½÷À¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ó¥È¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡Ä¤Ê¤É½÷À¥½¥í¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë»°ºê»á¤Ï¡Ö½÷À¥½¥í¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ÐÃÔ´Á¤äÅð»£¤µ¤ì¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¹¤ì¤Ð²°º¬Î¢¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÃË¤¬¤¤¤Æ¡¢£±¿Í¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤·¤Ä¤³¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£½÷À¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦²¶¤¬½÷ÀÀìÍÑ¥¥ã¥ó¥×¾ìºî¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È°Õ³°¤Ê¹½ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£