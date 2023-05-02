¡Ö¤³¤Î´é¤Ç»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×´é¤Î¥¢¥¶¤ò¡È¸Ø¤ê¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿½÷À¡¡½ý¤Ä¤¤¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤ÎÂ¸ºß
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ä¤´é¤ËÂç¤¤ÊÀÖ¥¢¥¶¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¿¶ÉÕ»Õ¤ÎRICACO¤µ¤ó¡£TikTok¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤ä¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯¤òÈ¯¿®¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀº¿À¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢ºòÇ¯¤Ï»ñÀ¸Æ²¤ÎCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿»×½Õ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Öbirthmark¡Ê¤¢¤¶¡Ë¤Ï¸ÄÀ¡×¡Ö¤³¤Î´é¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëÈà½÷¤¬ÁÇ´é¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡ÛRICACO¤µ¤ó¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¢¥¶¤ËÇº¤ßÁ°È±¤Ç±£¤·¤¿»×½Õ´ü¡¢¥¢¥¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Þ¤Ç
¢£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï²Ä°¦¤¤¡£Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¥É¥·¤Ã¤È¹½¤¨¤ëÊì¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë
¡ÖSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¡¼¤Ë¥¢¥ó¥Á¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÌÌÇò¤¯ÊÖ¤¹¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð¤¦RICACO¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê´ØÀ¾¤Î½÷¤Î»Ò¡£Ã±½ãÀ·ì´É¼ð¤ò»ý¤Á¡¢´é¤Îº¸Â¦¤ËÀÖ¤¤¥¢¥¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿ÍÁ°¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤â¤è¤¯Í§¤À¤Á¤ÈÌ¡ºÍ¤È¤«¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤Î°¤¤»Ò¤Ë¡ØÀÖ¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ò¤ë¤Þ¤º¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¡µ¤¤ÊÀ³Ê¤Ï¿Æ¾ù¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊRICACO¤µ¤ó¤â¿´¤Î±üÄì¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¯¿¤Ð¤·¤¿Á°È±¤Ç¥¢¥¶¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤¿Êì¤«¤é¡Ø¥³¥½¥³¥½¤¹¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ï²Ä°¦¤¤¡£Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Êì¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Å¾µ¡¤Ï¾®4¤Î¤È¤¤ËÆþ½ê¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¯É½²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÂçÀª¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥¢¥¶¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¡×¤Èµñ¤àRICACO¤µ¤ó¤Ë¡¢¹Ö»Õ¤¬¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¢¥¶¤ò±£¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç½é¤á¤ÆÁÇ´é¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤â¡ØÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡ª¡Ù¤È¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢£¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Í¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¡×»ñÀ¸Æ²¤ÎCM½Ð±é¤â
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¾ò·ï¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿Ç¯¤â¥¢¥¶¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥ó¥¹¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¥¨¥¤¥ä¥Ã¤È¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç½é½Ð¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤â¥¢¥¶¤Î¤³¤È¤ò¥¸¥í¥¸¥í¸«¤¿¤ê¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¡É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥¶¡á¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡©¡Ù¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤Îµ¤¤Å¤¤ò³Î¿®¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢½é¤á¤ÆÁÇ´é¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿SNS¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖRICACO¤µ¤ó¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¡£Â¿¤¯¤Î¾Î»¿¤¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¡×¤³¤È¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Í¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¥¢¥¶¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÃ¯¤È¤â°ã¤¦¡¢»ä¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¸ÄÀ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»ñÀ¸Æ²¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¤ËÁÇ´é¤Ç½Ð±é¡£¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¡Ö¼«Ëý¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¡£
¡ÖÊì¤Ë¤ÏCM½Ð±é¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¤³¤Î´é¤Ç»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥¢¥¶¤ò»ý¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤â¡Ö¡Ø¥¢¥¶¤Ç»º¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡SNS¤Ç¤Ï¤¢¤¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥¤¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÈ¯¿®¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò±£¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯¤Ï¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊRICACO¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥¢¥¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¥¢¥¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤«¤é¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ø¥¢¥¶¤Ç»º¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î»Ò¤ÎÀ³Ê¤Ë¤â¤è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¥É¥·¥Ã¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡¢¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¼Â¤Ï»ä¤â1ºÐ¤Î¤È¤¤Ë1²ó¡¢¾®5¡ÁÃæ1¤Ë¤«¤±¤Æ5²ó¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥·¥Ã¤È¤·¤¿¿Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£¤Ï¼£ÎÅ´ï¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¶¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾Ã¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¶¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡»×½Õ´ü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¡×¤ËÇº¤à¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë·òÁ´¤ÊÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤À¡£¤½¤Î»þ´ü¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¡×¤ò¶¯¤ß¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»ä¤â½é¤á¤Æ¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Í¾·×¥¢¥¶¤ò±£¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ç¤ÏÈà»á¤Ë¤â¡Ø»ä¤Î¥¢¥¶¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿»ù¶ÌÀ¡»Ò¡Ë