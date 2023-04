米バージニア州の動物保護施設が今月初め、人間の5歳児の平均体重とほぼ同じ18キロ超の重さの飼い猫を保護した。そして約2週間後、施設がこの猫の里親をFacebookで募集したところ、多くの人が猫の肥満体に注目し、大きな反響を呼んだ。米ネットメディア『Miami Herald』などが伝えた。

バージニア州リッチモンドにある動物保護施設「リッチモンド動物ケア&コントロール(Richmond Animal Care and Control)」に現地時間4日、オスの肥満猫“パッチーズ(Patches)”が持ち込まれた。

飼い主がホームレスになり飼育ができなくなったためで、施設は19日朝、Facebookに笑顔の女性が足を踏ん張り、両手で大きな体のパッチーズを抱えている写真を投稿し「引き取り手を探しているので興味がある人は連絡をして!」と呼びかけた。

そしてパッチーズがこれまでに見たことがないほど大きな猫で、体重が約18.3キロ(40.3ポンド)あることを明かし、「私たちはこの子の大きなお腹が大好きなの」と言葉を添えるとこう続けた。

「この施設に来て以来、パッチーズはダイエットのための特別な食事と運動プログラムをこなしているわ。性格は優しくて、すでに去勢や健康チェック、マイクロチップの装着も終え、今日にでも施設を離れることが可能よ…。どうか、この子が健康的な体重を取り戻せるように力を貸して欲しいの!」

すると施設はその日のうちにFacebookを更新、「パッチーズの引き取り手が見つかったわ」と嬉しい報告をし、パッチーズが新しい飼い主に抱っこされる写真や施設を去る動画を投稿した。

動画では、ケージに入ったパッチーズを2人がかりで運ぶ様子が見て取れ、スタッフの一人が「パッチーズが施設を去っていくわ! オーマイガーシュ! あの子は本当に重いのよ」と苦笑する声が収められていた。

「ペット肥満予防協会(Association for Pet Obesity Prevention)」によると、メインクーンのような大型の猫の中には体重が約11.3キロ(25ポンド)に達する個体もいるそうだが、家猫の理想体重は3.6〜4.5キロ(8〜10ポンド)という。

一方でパッチーズは、家猫の平均の4倍以上もある超肥満、臀部の横幅だけを測ったところ26.6センチ以上(10.5インチ)もあったそうだ。

同施設のスタッフでパッチーズの世話をしていたロビン・ヤングさん(Robin Young)は「パッチーズは現在8歳ほど。性格はとてもフレンドリーでお腹を撫でてもらうのが大好きなのよ!」と明かし、パッチーズの今後について次のように述べた。

「肥満の猫が急激に痩せると危険なので、パッチーズの減量にはかなりの時間がかかるでしょうね。施設では1か月に約227グラム(0.5ポンド)ずつ、2年かけて痩せるよう計画を立て、それを新しい飼い主に託したのですよ。」

なおパッチーズは、血液検査で糖尿病などの持病がないことが判明しているが、平均体重を目指すには最低でも13キロ超の減量が必要となるわけで、このニュースには次のようなコメントが寄せられた。

「こんなに太ってしまって。かわいそうに。」

「きっと元飼い主が暴飲暴食させたのよ。これは虐待よ!」

「それでも保護されて良かった。これから頑張ってダイエットに励んでね!」

「こんなに早く新しい飼い主が決まるなんて! 我が家で引き取りたいと思っていたのに残念だわ。」

「お願いだから、パッチーズのダイエットの経過を報告して!」

「パッチーズはまるでパンダみたい! 引き取った女性が羨ましいわ。」

「鼻にグレーのハートがあって可愛いわね。」

「どうか幸せになってね!」

ちなみにギネス世界記録は1998年、「ペットの過食を助長する」として“最も体重が重い猫”の認定を止めているが、それ以前の最高記録は1986年に10歳4か月で亡くなったオーストラリアの“ヒミー(Himmy)”で、21.3キロ(47ポンド)だったという。ただしヒミーは自力で歩くことができず、手押し車にのせられて移動していたそうだ。

