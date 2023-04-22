½é²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ÏÀÉÂ¤äÃæÀä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°Õ³°¤Ê¿¿¼Â
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¡Ø»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¿Í´ÖË¡Â§ 9³ä¤Þ¤Á¤¬¤¨¤ë¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¥¦¥½¡×¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤ÏÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÇ½ÎÏ¤¬¶²¤í¤·¤¯Äã¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ÈË¾¤à¤³¤È¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿Í¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢ÂÐ¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¤è¤ê¹¬¤»¤Ç¡¢ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¡¢¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¤è¤ê¿Æ¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÄÂ¶â¤ä¶ÐÌ³É¾²Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢»ÅÁð¤äÈó¸À¸ìÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÉ½¾ð¡¢»ëÀþ¡¢¿È¤Ö¤ê¤Ê¤É¡Ë¤Î²ò¼á¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤¼¤Ò¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡¡¤Ç¤â1¤Ä¤À¤±ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£³µ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÇ½ÎÏ¤¬¶²¤í¤·¤¯Äã¤¤¡£³ê·Î¤Ê¤Û¤É¤ªÁÆËö¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀµÅúÎ¨¤Ï20¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
¥·¥«¥´Âç³Ø¶µ¼ø¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¨¥×¥ê¡¼¤ÎÃø½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Î¹Í¤¨¤äµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤¹¤ë¼Â¸³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÀµÅúÎ¨¤Ï20¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡ÊÅö¤Æ¤º¤Ã¤Ý¤¦¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï5¡ó¡Ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤è¤¯ÃÎ¤ëÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤¬¡¢Âçº¹¤Ê¤¤¡£¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ç30¡ó¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤ÇºÇÂç35¡ó¤Û¤É¤À¡£³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¡ÊA¡ÁF¡Ë¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖF¡Ê59ÅÀ°Ê²¼¡Ë¡×¤ËÁêÅö¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖG¡×¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢3Ê¬¤Î2¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³ê·Î¤Ê¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤à¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìñ²ð¤ÊÇ¾¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿Í¤Ó¤È¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¼«Âº´¶¾ð¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢44¡ó¤Î³ÎÎ¨¤ÇÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤¬82¡ó¤Î³ÎÎ¨¤ÇÀµ¤·¤¤¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î¼«¿®¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£Àµ³Î¤µ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡©¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤Î¤Û¤¦¤À¤±¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¢£»ä¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶¸¤ï¤»Â³¤±¤ë¡Ö¼«¸ÊÃæ¿´À¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×
¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤âÅª³°¤ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÀµ³Î¤µ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¼«¸ÊÃæ¿´À¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¨¥×¥ê¡¼¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¿®¤¸¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¸ØÄ¥¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨Â¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀºÅÙ¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡£¼«¸ÊÃæ¿´À¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¤¤¤¯Ê¬¸º¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ë²ò¼á¤â¡¢²¿¤é²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡£
Â¾¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀºÅÙ¤ÏÂ¿¾¯¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½½Ê¬¹Ô¤Ê¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁà¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤òÊÌ¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤àÇ½ÎÏ¤Ï¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¹â¤Þ¤ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ëÍ×ÁÇ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤àÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ï¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£
º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬ÃËÀ¤è¤ê¿Í¤òÀµ³Î¤ËÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢Ç®¿´¤Ê¤Î¤À¡£
¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥ª¤Ë¤è¤ë2008Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¼Ô¤¬ÃËÀÈï¸³¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¶¦´¶À¤ò¹â¤á¤ë¤È½÷À¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡©¡¡¤½¤¦¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿Í¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤â²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÉÔ¹¬¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ëÉ×¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÈó¸À¸ìÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢Ìµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½÷À¤Î¤½¤ì¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ³Î¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£²¿¤âÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Î½é´üÀßÄê
¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ã¤¯¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤¬Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤ËÂÕÂÆ¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿À·Ð²Ê³ØÅª¤ËËüÇ½Ìô¤È¤â¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£²¿¤«¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ÇÇ¾¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²¿¤âÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Î½é´üÀßÄê¤À¤«¤é¤À¡£
¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¡¢Æ±Âç³Ø¤Î¡ÖÃí°Õ³Ø½¬¸¦µæ½ê¡×¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¨¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Í¤Ï¡¢¡Ø¹¥¤¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤ä¡¢¡Ø¾Þ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦³°È¯ÅªÆ°µ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤Î³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤ò¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Í½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤Ë¤â¤è¤êÎÉ¤¯È÷¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÌäÂê¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¿´¤òÆÉ¤à¤è¤ê¡ÖËÜ²»¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤¬Àµ²ò
¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¿Í¤ò¸í¤Ã¤Æ²ò¼á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°¼êÎ©¤Æ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤³¤¦¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤òÍ¶¤¤¤À¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¤¹¤Ù¤´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢ËÜ²»¤ò°ú¤¤À¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¾õ¶·¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
Ã¯¤«¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤à¤Î¤È¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò°ú¤¤À¤»¤ë¤À¤í¤¦¡©¡¡¤ªÃã¤À¤±¤Ç¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡ÊÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¤·¡¢ÀïÎ¬¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¼«¤º¤È¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»É·ã¤ò¤¢¤¿¤¨¤ì¤Ð¤¢¤¿¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤ÇÁê¼ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¿Í¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤À¡£Âè»°¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î°Û¤Ê¤ëÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÊÁê¼ê¤Î¾å»Ê¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤«ÀÜ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢Å·µ¤¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿±þ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÀµÄ¾¤À¡£¡ÖÌµÆñ¤Ê¡×ÏÃÂê¤À¤È¿Í¤Ó¤È¤ÏÀ¯¼£²È¤È²½¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¡¢Èï¸³¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢½é²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÇÀÉÂ¤äÃæÀä¤Ê¤É¡¢¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤â¤¤¤Ã¤½¤¦³Ú¤·¤á¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£³§¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤À¡£¤·¤«¤·¤É¤ÎÊ¸¸¥¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤ò°Õ¼±Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤Æ²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤·¤«¤¿¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤
¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸²òÆÉ¼Åµ¡×¤Ê¤ëÊª¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Èó¸À¸ìÅª¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¸¶°ø¤¬¤É¤ó¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÃ¯¤«¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£¶ÛÄ¥¤«¤é¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´¨¤µ¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÆü¤´¤í¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¡Ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤À¡£
Ã¯¤«¤¬¤¤¤Ä¤â¤½¤ï¤½¤ïÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»ÅÁð¤Ë¤Ï²¿¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤á¤Ã¤¿¤Ë¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÍÎÏ¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤¬¤Þ¤¿¤â¶õÁÛÊª¸ì¤òËÂ¤®¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢²¿¤«¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤·¤«¤¿¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
Ã¯¤«¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï4¡ó¤·¤«Äã²¼¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤âÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï54¡ó¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂÐ¾Ý¤Î¿ÍÊª¤¬µÓ¤òÁÈ¤à»ÅÁð¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¼¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë½Ö´Ö¤ËÃí°Õ¤òÃí¤°¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤À¡£
----------
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¡Ê¤¨¤ê¤Ã¤¯¡¦¤Ð¡¼¤«¡¼¡Ë
ºî²È
Âç¿Íµ¤¥Ö¥í¥°“Barking Up The Wrong Tree”¤Î¼¹É®¼Ô¡£µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¢20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤ËÆüÊÆ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø»Ä¹ó¤¹¤®¤ëÀ®¸ùË¡Â§ 9³ä¤Þ¤Á¤¬¤¨¤ë¡Ö¤½¤Î¾ï¼±¡×¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Êºî²È ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¡Ë