ブラジル中西部マットグロッソ州クイアバにあるアパートのエレベーター内で16日未明、小さな命が誕生した。赤ちゃんを産んだ女性は2時間前から陣痛が始まり、家族と一緒に病院に向かうところだった。ブラジルネットメディア『G1』などが当時の動画とともに伝えている。

16日午前2時18分、歯科医師のバーバラ・トリンダデ・パソス・カセラさん(Barbara Trindade Passos Casela、34)が、自宅アパートのエレベーターの中で赤ちゃんを出産した。バーバラさんにとって2人目の出産で、妊娠37週4日だった。

「夜中に陣痛が始まり、夫に『赤ちゃんが産まれそう』と伝えたの。そして病院に向かう前、夫に最後の妊婦姿を撮影してもらったわ」と語るバーバラさん。夫ラエルシオ・アマーロ・アウヴェスさん(Laercio Amaro Alves)はその後、近くに住むバーバラさんの母、男きょうだい、隣人に連絡し病院に向かうことを知らせたという。

バーバラさんはその夜のことを「陣痛の間隔がどんどん短くなるのを感じていた」と明かすと、次のように振り返った。

「トイレに行くと陣痛があり、その後リビングに行くとまた陣痛があったわ。そしてなんとか玄関のドアまで辿り着くと、また痛みに襲われたの。それでもエレベーターに乗り、降りた瞬間、私は母と夫にこう言ったの。『行かないで! 産まれそうなの!』とね。そしてエレベーターの中に戻るとすぐ、娘が誕生したの!」

なお当時の動画では、立ったままのバーバラさんが前かがみになり、股間にタオルをあてているのが見て取れる。バーバラさんの後ろではラエルシオさんが心配そうに寄り添っており、頭が出てくるとそばにいた母親がしゃがみ込んで介助、その後バーバラさんが赤ちゃんを抱き上げている。

こうして女児、ジョアナ・カセラ・アマーロちゃん(Joana Casela Amaro)が誕生、バーバラさんら4人は汚れたタオルを取り換えるため一度自宅に戻った。そして長男ペトルス君(Petrus)に生まれたばかりのジョアナちゃんの顔を見せ、すぐに病院へと向かったのだった。

ジョアナちゃんは体重2165グラム、身長41センチと平均よりも小さく誕生したものの健康で、医師がへその緒を切り、バーバラさんの胎盤処置などを行うと親子で入院となった。

2人が帰宅したのは19日のことで、バーバラさんはInstagramに妹を抱っこするペトルス君の写真を投稿、「実はペトルスはこの日を夢見ていたの」と綴り、このように明かした。

「2年前のクリスマスのこと、ペトルスはサンタクロースに『妹が欲しい』とお願いしていたの。ただその時は人形を買って我慢してもらったわ。そして昨年7月末、私の気分が優れない日が続き、みんなに『きっと妊娠したのよ!』と言われていたの。ジョアナの誕生で、ペトルスの夢が叶ったのよ!」

ちなみに昨年5月には、米テキサス州の病院のエレベーターの中で車椅子に乗った妊婦が出産、介助をしたのはエレベーターに一緒に乗った警備員だった。

