3·î21Æü¤Ï2023Ç¯¤ÇºÇ¤â±ïµ¯¤Î¤¤¤¤Æü¡ª ¡Ö¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×
3·î21Æü¤Ï2023Ç¯¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â±¿µ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÖºÇ¶¯³«±¿Æü¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢º£¸å¤Î¶â±¿¤ä»Å»ö±¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â!? ¡Ö¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
3·î21Æü¤Ï2023Ç¯ºÇ¶¯¤Î³«±¿Æü3·î21Æü¡Ê½ÕÊ¬¤ÎÆü¡¦½ËÆü¡Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¡ÖÆÒ¤ÎÆü¡×¤È3¤Ä¤ÎµÈÆü¤¬½Å¤Ê¤ë2023Ç¯¤ÇºÇ¤â±¿µ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë³«±¿Æü¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤Î¤¦¤Á¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤ÏÌó60Æü¡¢ÆÒ¤ÎÆü¤ÏÌó25Æü¡¢¤µ¤é¤ËÅ·¼ÏÆü¤Ï5¡Á6Æü¤È¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é³«±¿Æü¤¬3¤Ä½Å¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢´õ¾¯¤«¤Ä±¿µ¤¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÆü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë1ÅÙ¤·¤«½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¹¬±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
°ìÎ³ËüÇÜÆü¤È¤Ï
°ìÎ³ËüÇÜÆü¡Ê¤¤¤Á¤ê¤å¤¦¤Þ¤ó¤Ð¤¤¤Ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ³¤ÎÌâ¡Ê¤â¤ß¡Ë¤¬ËüÇÜ¤Ë¤â¼Â¤ë°ðÊæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤Êª»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£
Å·¼ÏÆü¤È¤Ï
Å·¼ÏÆü¡Ê¤Æ¤ó¤·¤ã¤Ó¡¦¤Æ¤ó¤·¤ã¤Ë¤Á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ·¤¬ËüÊª¤Îºá¤ò¼Ï¡Ê¤æ¤ë¡Ë¤¹Æü¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤Ë5¡Á6²ó¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê³«±¿Æü¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ä¿·¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤Æü¤Ç¤¹¡£
ÆÒ¤ÎÆü¤È¤Ï
¡Ö¥È¥é¤ÏÀéÎ¤¹Ô¤Ã¤ÆÀéÎ¤µ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤«¤é¡¢¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ç¡Ö¶â±¿¾·ÍèÆü¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ö¤ä²È¤Î·ÀÌó¡¢Åê»ñ¡¢¸ýºÂ³«Àß¡¢¤ªºâÉÛ¤Î¿·Ä´¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ÈµÈ¡£½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Ìµ»ö¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¤«¤é¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡Ö¤¹¤°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ÆþÀÒ¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³«±¿Æü¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤ÈºÇ¶¯³«±¿Æü¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁÝ½ü¡×¤ä¡ÖÉÔÍ×¤ÊÊª¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£Éô²°¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤ä¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÎÉ¤¤±¿µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¿´¤â¶õ´Ö¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊª»ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
3·î21Æü¤Ï¿·¤·¤¤µ¨Àá¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°áÂØ¤¨¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶¯³«±¿Æü¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È3·î21Æü¤Î¥È¥ê¥×¥ë³«±¿Æü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Êª»ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¶¯¤Î³«±¿¥Ñ¥ï¡¼¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Õ¤Ë¿·Ä´¤¹¤ëºâÉÛ¤Ï¡Ö½ÕºâÉÛ¡ÊÄ¥¤ëºâÉÛ¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºâÉÛ¤¬Ä¥¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªºâÉÛ¤Î¿·Ä´¤·¤¿¤ê»È¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦³«Å¹¡¢³«¶È
¡¦¿·µ¬»ö¶È
¡¦Å¾¿¦
¡¦²È¤ä¼Ö¤Î·ÀÌó¡¦¹ØÆþ
¡¦°ú¤Ã±Û¤·
¡¦¸ýºÂ¤Î³«Àß
¡¦Åê»ñ
¡¦¤ªºâÉÛ¤Î¿·Ä´¤ä»È¤¤½é¤á
¡¦Êõ¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ
¡¦»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯¤ä½¬¤¤»ö
ºÇ¶¯³«±¿Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤ÈµÕ¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡ÖÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Èº¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Û
¡¦¿Í¤ËÊª¤ò¼Ú¤ê¤ë
¡¦¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë
¡¦¤¦¤½¤ä±Æ¸ý
¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë
¡¦¼Ú¶â¤ä¥í¡¼¥ó¤Î·ÀÌó
(Ê¸:ÌÚÂ¼ Í§Æà)