アメリカ在住のある男性が先月21日、体重108キロに達したことをきっかけに毎食マクドナルドの食事だけで減量を行う100日間のチャレンジを開始した。今月2日の時点で体重が5.7キロ減っていることを報告しており、チャレンジ成功に向かって順調に進んでいるようだ。米メディア『TODAY』などが伝えた。

米テネシー州ナッシュビル在住のケヴィン・マギニスさん(Kevin Maginnis、56)は先月21日、自身のTikTokアカウントに1本の動画を投稿した。ケヴィンさんは「今朝、体重を量ってみたら238ポンド(約108キロ)あったんだ。こんな体重を受け入れることはとてもできない。だからマクドナルドに行くことにするよ。スリムになりたいならマクドナルドに行くべきだからね。これを聞いて私のことをクレイジーだと思う人もいるだろうけど、私はこれからの100日間マクドナルドの商品しか食べないから」と動画の中で驚きの宣言をした。

減量するためには、食事の質ではなく量が重要と考えているケヴィンさん。間食はせずに一日3食の食事を全てマクドナルド商品に置き換えるが、1人分の食事を注文しそれを半分だけ食べ、飲み物は炭酸飲料ではなく水にすると説明した。

その後、毎食の食事内容を紹介する動画をTikTokに投稿しており、ハンバーガーとフライドポテトのセットを頼んでもそれぞれの半分ずつを食べ、残りを次の食事に回すケヴィンさんの姿が映っていた。時には注文したセットの中にマックフルーリーなどのデザートを付けることもあるが、それも1回の食事では半分だけ食べている。

ケヴィンさんのチャレンジは注目を集め、TikTokのフォロワーは現在6万6千人を超えている。そして今月2日、ケヴィンさんは米テレビ局NBC(National Broadcasting Company)の朝の情報番組『TODAY』に出演し、体重は開始時よりも12.5ポンド(約5.7キロ)減っていると順調な経過を報告した。そして「私は50ポンド(約22.7キロ)減を目指しています。血液検査の結果が良くなって、より健康的になりますよ」とコメントした。

自身のダイエット計画は「今のところ上手くいっている」と話すケヴィンさんは、「これまでの人生で減量する必要がある時は、いつもカロリー制限を行ってきました。実はレスラーをやっていたことがあり、軍隊にいた時はボクシングの経験もあります」とカロリー制限で減量を行ってきた過去を明かした。

また「空腹を感じることはありますか?」という質問に、ケヴィンさんは「もちろんありますよ。胃が熱を持っているような感じがあります。皆さんはそれを空腹と呼ぶのでしょうが、私は余分な脂肪を燃やすために焼却炉のスイッチがオンになるのだと思います」と自身の見解を述べた。

チャレンジの開始時にケヴィンさんは血液検査を受けており、多くの項目で基準値外の数値を記録していた。しかしチャレンジ開始から15日後に受けた血液検査では、複数の項目が基準値内だったという。総コレステロール値は正常値(200mg/dl未満)を超えているものの、前回の273mg/dlから222mg/dlに下がっている。また過去1〜2か月の血糖値を反映するHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の初回値は5.8%で正常値の範囲(4.2〜5.6%)を超えていたが、たった15日の食事制限で5.5%になったそうだ。

ユニークなチャレンジを投稿しているケヴィンさんのTikTokには医師からの意見も届いており、同じ心臓病専門医であってもこのダイエット法には賛否が分かれているという。アメリカで登録栄養士として働くフランシス・ラージマン=ロートさん(Frances Largeman-Roth)は「ファストフードを食べながら減量するのは可能です。このチャレンジはケヴィンさんにとって上手くいっているように見えますが、いずれ体重減少が停滞するでしょう。さらに減量をするためには運動を行い、食事内容を見直す必要があります。健康とは体重計の数字だけではなく、心臓血管系の健康状態などその他の指標があることを忘れないでください」と減量はカロリー制限だけがすべてではないと語っている。

