茨城県、千葉県で最大震度3の地震 茨城県・神栖市、千葉県・旭市
28日午後0時55分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の神栖市、千葉県の旭市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
神栖市
□千葉県
旭市
■震度2
□茨城県
茨城鹿嶋市 潮来市 行方市
鉾田市 水戸市 ひたちなか市
小美玉市 東海村
□千葉県
銚子市 匝瑳市 香取市
多古町 東庄町 横芝光町
■震度1
□茨城県
土浦市 石岡市 取手市
つくば市 筑西市 稲敷市
かすみがうら市 桜川市 美浦村
日立市 高萩市 笠間市
常陸大宮市 那珂市 大洗町
城里町 大子町
□千葉県
東金市 山武市 神崎町
九十九里町 芝山町 一宮町
長南町 千葉中央区 千葉稲毛区
千葉若葉区 千葉美浜区 野田市
成田市 市原市 八千代市
八街市 富里市 栄町
君津市
□福島県
須賀川市 天栄村 いわき市
□栃木県
真岡市 益子町
□群馬県
渋川市
上尾市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。