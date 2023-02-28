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28日午後0時55分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の神栖市、千葉県の旭市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
神栖市

□千葉県
旭市

■震度2
□茨城県
茨城鹿嶋市　潮来市　行方市
鉾田市　水戸市　ひたちなか市
小美玉市　東海村

□千葉県
銚子市　匝瑳市　香取市
多古町　東庄町　横芝光町

■震度1
□茨城県
土浦市　石岡市　取手市
つくば市　筑西市　稲敷市
かすみがうら市　桜川市　美浦村
日立市　高萩市　笠間市
常陸大宮市　那珂市　大洗町
城里町　大子町

□千葉県
東金市　山武市　神崎町
九十九里町　芝山町　一宮町
長南町　千葉中央区　千葉稲毛区
千葉若葉区　千葉美浜区　野田市
成田市　市原市　八千代市
八街市　富里市　栄町
君津市

□福島県
須賀川市　天栄村　いわき市

□栃木県
真岡市　益子町

□群馬県
渋川市

□埼玉県
上尾市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。