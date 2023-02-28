¡Öº¾ÉÂµ¿ÏÇ¡×ÈÝÄê¤Î32ºÐ¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡×¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¡ÇÛ¿®°ì»þµÙ»ß¡¡¡Ö¿´¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô20Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÎ¹·Ï¥«¥Ã¥×¥ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¡Ösunny¡¡journey¡Á¥µ¥Ë¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Á¡×¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£28Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Íó¤ËµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¸µÊÝ°é»Î¤Î¤³¤¦¤Ø¤¤¤È¤ß¤º¤¤¬¡¢·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¼ÖÃæÇñ¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ°ì¼þ¤·¤Æ¤¤¤¯¿Íµ¤Î¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£ºòÇ¯11·î12Æü¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¤ß¤º¤¤¬¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È4¤«·î¡£É¸½à¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Ç±äÌ¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤Æ2Ç¯¡×¤È¾õ¶·¤ò¹ðÇò¤·¡¢Î¹¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡22Æü¤ËÅÐÏ¿¼Ô190Ëü¿ÍÄ¶¤òÊú¤¨¤ëË½Ïª·ÏÇÛ¿®¼Ô¡¦¥³¥ì¥³¥ì¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Öº¾ÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢24Æü¤ÎÆ°²è¤Ç¤ß¤º¤¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ»ä¤Ïç¹Á£Ë¼ºÙË¦´â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼£ÎÅ¤Ëº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥Ã¥°¤òÃåÃ¦¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÈé²¼¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹³¤¬¤óºÞ¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖCV¥Ý¡¼¥È¡×¤äÆâÉþÌô¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤ÆÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Íó¤ÎµºÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ì¥³¥ì¤¬¼«¿È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤É´â¤Î¾ÚÌÀ½ñÎà¡¦¤½¤Î½ñÎà¤¬¤ß¤º¤¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ñÎà¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æç¹Á£Ë¼ºÙË¦´â¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥ì¥³¥ì¤ËÉÂµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò³«¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÂè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÐÏ¿¼Ô190Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎYouTuber¤µ¤ó¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾åÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»äÃ£¤ÎÆ°²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Ç¿´¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È3·î5Æü¤ËÆ°²è¤òÇÛ¿®¸å¡¢µÙ»ß¤¹¤ë¡£¡Ö¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢2¿Í¤Ç¸µµ¤¤ÊÆ°²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ªµÙ¤ß¤Î´Ö¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏVoicyÅù¤ÇÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤´¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£