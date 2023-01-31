¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤Î»ÈÍÑ¤òºÆ³«¡¢ÂçÉý¸ºÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡
¡¡1·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤Î°ì¿ÍÌ¼¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á¤ÎÌôÊª¤È¥É¥é¥Ã¥°¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤Î°ì¿ÍÌ¼¡Ö¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡TMZ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ð¥º¡¦¥é¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡Ù¤¬¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯¼ø¾Þ¼°¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤Ê¸ºÎÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á¤ÎÅêÌô¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Þ¤Ç¤Î2¥õ·î´Ö¤Ç¡¢18¡Á22.6kgÄøÅÙÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¼ø¾Þ¼°¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ê¢Éô¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌôÊª¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ°ÍÂ¸À¤Î¤¢¤ëÄÃÄËºÞ¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É¤òºÆ¤ÓÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥«¥é¥Ð¥µ¥¹¤Î¼«Âð¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌôÊª¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬ÊÝÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£