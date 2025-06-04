「ツタロックフェス2025」にオープニングアクトとして登場したPompadollS。彼らのライブを観てぶっ飛ばされた。このバンドの首謀者、五十嵐五十（Vo）と青木廉太郎（Gt）、藝大出身の但馬馨 （Dr）と小松里菜（Key）、そして音大出身のサイカワタル（Ba）という5人から繰り出されるサウンドは、フォーマットこそ邦楽ロックでありながら、何かがほかと違った。常に前傾姿勢なアティチュード、行儀よく収まらない危うさ、喉を全開に