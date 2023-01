大手通販サイトのAmazonは注文した商品がすぐに届く利便性がありますが、時には間違った商品が届いてしまったり、届いた商品に不備があったりするケースもあります。ところが、返品や交換の手続きはややこしいことが多く、自動サポートが堂々巡りに陥ってしまうケースもあるとのことです。

Amazon removes “contact us” support, disables support for wrong grocery orders | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=34539901

ソーシャルニュースサイト・Hacker NewsのユーザーであるIronWolve氏は、Amazonから間違った食料品を受け取ってしまったものの、払い戻しや返品を申し込むことができない事態に陥ったと報告しています。

IronWolve氏の書き込みは、「Amazonから間違った食料品を受け取りました。食料品は返品・返金の対象外となり、問い合わせオプションはメインのヘルプ検索ページに戻ってしまいます。どうやらAmazonの自動化されたサポートには、Amazonのミスに対する救済措置はないようです」というものです。

Amazonのウェブサイトで返品・交換の条件を確認すると、「食品・飲料・お酒」は顧客都合による返品や交換を受け付けておらず、トラブルや不具合による返品・交換もカスタマーサービスへの連絡が必要とされています。

IronWolve氏は自動チャットで返品を申し込んだものの、「This item is non-returnable, but you may contact Customer Service to request a refund or replacement.(この商品は返品不可ですが、カスタマーサービスに連絡して返金または交換を依頼することができます)」と表示されてしまうそうです。そこで「CONTACT US(連絡する)」をクリックすると、再びチャットに戻されてしまい、返品できないループに陥ってしまったとのこと。

この報告に対してHacker Newsでは、Amazonのカスタマーサービスである「Amazon 800」の番号に電話してみたらどうかというコメントが寄せられました。アメリカのAmazonは積極的にアピールこそしていないものの、実は電話によるカスタマーサービスを受け付けており、電話番号「1-888-280-4331」にかけることで担当者とやり取りできるとのこと。

実際にIronWolve氏がAmazon 800に電話をかけたところ、わずか10分で届かなかった商品分の金額をAmazonギフトカードで返金してくれたとのこと。

なお、あるユーザーはこのやり取りに対し、「Amazonが紙の請求書から電話番号を削除することを決めた時、それは社内でかなり物議を醸したことを覚えています。確か2000年か2001年のことだったと思います」とコメントしています。

日本のAmazonではカスタマーサービスの電話番号は公開されていませんが、カスタマーサービス側からこちらに電話をかけるように依頼することができます。まず、Amazonの公式ウェブサイトにアクセスし、左上にある「すべて」をクリック。

メニュー下部にある「ヘルプ」をクリック。

問い合わせ項目が一覧表示されるので、自分の要望にあった項目を選択します。今回は「アカウントについて」を選択。

「パスワードについて」をクリック。

「カスタマーサービスへ連絡」をクリック。

すると、「チャットで問い合わせる」という選択肢と共に「担当者からの電話をリクエストする」という選択肢が表示されました。「今すぐ電話をリクエストする」をクリック。

自分の電話番号を入力して「今すぐお電話ください」をクリックすれば、やがて担当者から電話がかかってくるとのことです。