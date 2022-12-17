¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡¦Èî¸å¹î¹¡¡¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤ËÁ÷¤ë´¶¼Õ¤È¸å²ù¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡Ú2022Ç¯¤ËÀÂ¤Ã¤¿±ÑÍº¡Û
¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡¡¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¡Ê5·î11ÆüË×¡¡µýÇ¯61¡Ë
¡¡°ì¹ñ¤òÎ¨¤¤¤¿Âç¿ÍÊª¡¢Ã±Ä´¤ÊËèÆü¤Ë¾Ð¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÍ¿Í¡¢°ã¤¦À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¾Í¥¡¢Ì´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡£º£Ç¯¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤òÃÖ¤¤¤ÆÀè¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¼¡¼¡£Èà¤é¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤Î¡ÈÈÔ²Î¡É¤ò¼èºà¡£
¢£¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡¡¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¡Ê5·î11ÆüË×¡¡µýÇ¯61¡Ë
¡ý¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¼ä¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡Ê¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¥ê¡¼¥À¡¼¡¡Èî¸å¹î¹¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥³¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï·Ý¿Í¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¼ä¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÅç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î´¶¼Õ¤È¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤Î¸å²ù¡¢¤½¤ì¤È¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤é¤»Êý¤ò¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥«ÌîÏº¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ï70ºÐ¡¢80ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿ËÜ¿Í¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Ø¥¿¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¡Ç®ÅòÉ÷Ï¤¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤âÂ³¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿³§¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î·Ý¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬Íî¤Á¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î·Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾åÅç¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤·Ý¿Í¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÐÍ¥¡¡¸ÅÃ«°ì¹Ô¤µ¤ó¡Ê8·î23ÆüË×¡¡µýÇ¯78¡Ë
¡ý¥í¥±¤ÇÆüËÜÃæ¤Î²¹Àô¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¡ÊÇÐÍ¥¡¡ÌÚ¤Î¼Â¥Ê¥Ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÎÔ¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤è¡£°ì¹Ô¤µ¤ó¤¬ÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡£°ì¹Ô¤µ¤ó¤È¤Ï1979Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤ÈËèÇ¯2²ó¡¢¥É¥é¥Þ¡Øº®ÍáÏªÅ·É÷Ï¤Ï¢Â³»¦¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¥±¤ÇÆüËÜÃæ¤Î²¹Àô¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î»£±Æ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡Ø¥ª¥ì¥´¥ó¤«¤é°¦¡Ù¤ÎÄ¹´ü³¤³°¥í¥±¤â¤¢¤ê¡¢°ìÇ¯¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò°ì¹Ô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢ËèÇ¯Êë¤ì¤«¤é½Õ¤Þ¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¸ø±é¤Î¤¿¤á¡¢³°¿©¤Ï¤»¤º¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¹Ô¤µ¤ó¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤À¤±¤ÏÆÃÊÌ¡£2¿Í¤¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¡¢¿´°Â¤Þ¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤â²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤°¦¾ð¤È¾Ð´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇÐÍ¥¡¡ÅÏÊÕ Å°¤µ¤ó¡Ê11·î28ÆüË×¡¡µýÇ¯61¡Ë
¡ýÍ§Ã£¤ò¼º¤¦¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¡»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÅ°¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤ÎÄ¹¤¤¤Ä¤¹ç¤¤¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¤á¤ÆÈÖÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¡Ù¡£¤½¤Î¤³¤í¤ÎÅ°¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤â¥Ø¥¿¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ä¤â·ö²Þ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥È¡¼¥¯¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î·ëº§¼°¤Î»Ê²ñ¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤À®Ä¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¤âÉñÂæ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤¬·è¤Þ¤ë¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÅ°¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
¡¡Í§Ã£¤ò¼º¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤â¡¢¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡¡ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¡Ê10·î19ÆüË×¡¡µýÇ¯81¡Ë
¡ý»ö¸Î¤ÎÁ°Æü¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ê¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¡ÅÏÉô³¨Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÃçËÜ¤µ¤ó¤È¤Ï10Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Î¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¡£¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¤´¶á½ê¤Å¤¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î²È¤Î¶á¤¯¤ËÃçËÜ¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¾Æ¤Ä»²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤â¡¢ÃçËÜ¤µ¤ó¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¸¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃçËÜ¤µ¤ó¤¬»ö¸Î¤Ë¤¢¤¦3ÆüÁ°¤Ë¤â¡Ö¼«Âð¤ò²þÁõ¤¹¤ë´Ö¡¢¸¤2É¤¡¢Ç1É¤¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö³¨Èþ¤Á¤ó¤ã¤ó¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤ÇÂç¸æ½ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡£ÃçËÜ¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Î°õ¾Ý¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£