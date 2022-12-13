今売れてる骨伝導イヤホンTOP10、オーディオテクニカがShokzを追う 2022/12/13
「BCNランキング」2022年11月28日から12月4日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）
2位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
3位 ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ）
4位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
5位 OPENCOMM Black（Shokz）
6位 AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）
7位 OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）
8位 OpenRun Grey
SKZ-EP-000004（Shokz）
9位 OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）
10位 PEACE SS-1 Black（BoCo）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。