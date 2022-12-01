JR東日本 年末年始に終夜運転を実施 山手線や中央線快速など首都圏7路線で
青梅線には「武蔵御嶽神社初日の出号」が走ります。
12月30日（金）から1月3日（火）までは休日ダイヤ
首都圏を走る電車（画像：写真AC）。
JR東日本では大晦日から元旦にかけ、山手線や中央線快速など首都圏の7路線で終夜運転を行います。詳細は以下の通りです。
【山手線】内・外回り
午前1時〜5時ごろ：約15分間隔
【京浜東北・根岸線】桜木町〜大宮
午前1時〜4時ごろ：約20〜50分間隔
【中央線快速】三鷹〜高尾
午前0時半〜4時半ごろ：約30〜60分間隔
【中央・総武線各駅停車】三鷹〜千葉
午前0時半〜5時ごろ：約10〜80分間隔
【青梅線「武蔵御嶽神社初日の出号」】立川〜御嶽（宮ノ平〜沢井は通過）
立川2時00分および3時15分発
御嶽2時54分および4時08分発
【横須賀線】横浜〜逗子
午前1時〜5時ごろ：約80分間隔
【総武本線・成田線】千葉〜成田（東千葉は通過）
千葉1時15分および2時50分発
成田1時55分および3時33分発
なお首都圏の各線区は、12月30日（金）から1月3日（火）まで休日ダイヤです。