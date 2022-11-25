ÂæÏÑ¤Ç¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬Âç¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¥ï¥±
¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò°¦¤¹¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤ì¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤À¡£
ê¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿2022Ç¯£¹·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌÅ¹¿ô¤ÏÆüËÜ¤Î1259Å¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ï300Å¹¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î¿Í¸ý¤Ï2356Ëü¿Í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¤è¤½£µÊ¬¤Î£±¡£ÂæÏÑ¤ÎÅ¹¿ô¤òÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È1599Å¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÅ¹¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤Î¤À¡£
ÂæÏÑ¤Ç¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡ÖËà»Û´ÁÔÈ¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î£±¹æÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï1991Ç¯¤ËÁÌ¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Ê½Ð¸å£¸Ç¯´Ö¤Î½ÐÅ¹¿ô¤Ï¤ï¤º¤«20Å¹¡£¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ä¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²æËý¤Î»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂæÏÑ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¹¶Î¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Üºö¤ò¡Ç93Ç¯¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÆ³Æþ¤À¡£¡Ö¸µÝæÁá»Á¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ëÂæÏÑ¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÉÊÂ·¤¨¤¬¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Ç22Ç¯11·î»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É18ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ40¡Á85ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó180¡Á380±ß¡Ë¡¢¥»¥Ã¥È65¡Á110ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó290¡Á495±ß¡Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç20Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ï¥à¥ª¥à¥ì¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÊÃ±ÉÊ²Á³Ê45ÂæÏÑ¥É¥ë¡Ë¤À¡£
Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¥ª¥à¥ì¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç·×£¶ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂæÏÑ¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ï³ÆÅ¹¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÊ¼Á¤ò¶Ñ°ì¤ËÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ´Íýµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÂæÏÑ¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¿Íºà°éÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆñÌä¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤À¡£¤â¤È¤â¤ÈÂæÏÑ¤ÏÄ«¿©¤Î³°¿©ÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏÇä¾å¤²¤Î£³³ä¤òÄ«¿©¤À¤±¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¿Æü£¸»þÂæ¤Ë¤ÏÄÌ¶ÐÅÓÃæ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ç22Ç¯£³·î¤Ë¡ÖÄ«¥â¥¹¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ç93Ç¯¤Ë¤âÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤ÏÂæÏÑ¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÆüËÜ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Ç¤¹¤°¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤¨¡¢ÂæÏÑ¤Î¤ß¤ÇÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£
¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ÂæÏÑ¤ÇÂçÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÆ³Æþ¤À¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¾õ¤ËÀ®·Á¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤ò¥Ð¥ó¥ºÂå¤ï¤ê¤ËÍÑ¤¤¤¿¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥¹¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¾ÆÆù¡×¡Ê450±ß¡Ë¤È¡Ö¥â¥¹¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼³¤Á¯¤«¤¤¢¤²¡×¡Ê400±ß¡Ë¤Î£²ÉÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¤â¡Ç93Ç¯¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËÉ¾È½¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¾ÆÆù¤Î¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¾ï¤ËÇä¤ê¾å¤²¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¿Ê½ÐÅö½é¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤ÉÈÔÆù¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏÂç¤Ö¤ê¤Ê¥È¥Þ¥È¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ì¥¿¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Ê½ÐÅö»þ¤ÏÂæÏÑ¤ËÀ¸ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾ÆÆù¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈ¼«À¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼26ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢11ÉÊ¤¬¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«¿©¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤È¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î³°¿©¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¡£¤½¤·¤Æ¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ç04Ç¯¤Ë100Å¹¡¢¡Ç11Ç¯¤Ë200Å¹ÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤¬³¤³°¿Ê½Ð¤¹¤ëºÝ¡¢¤½¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤¦¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤«¤¬À®ÈÝ¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤·²á¤®¤¿¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÈ¼«À¤òÁÓ¼º¤·¤¿¼ºÇÔÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆÈ¼«À¤¬¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿À®¸ùÎã¤À¡£¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼ÀïÎ¬¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ÎÆ±¼Ò¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ§½±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§·ªÅÄÍøÇ·
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2005Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Îµ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ê¼ÆÅÄ½ñÅ¹È¯¹Ô¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä»ï¡Ö·î´©¿©Æ²¡×¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âç¼ê¡¢Ãæ·ø¤Î³°¿©´ë¶È¤äÏÃÂê¤ÎÈËÀ¹Å¹¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃÏÌ£¤À¤±¤É·ø¼Â¤Ê¥Á¥§¡¼¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïºë¶Ì¸©²¼¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞÌÖ¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤®¤ç¤¦¤¶¤ÎËþ½§¡×