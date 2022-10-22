¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×ÅÐ¾ì¡ª¡¡´ôÉì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬ÃÖ¤¤¤¿¥Þ¥·¥óÏÃÂê...¥á¡¼¥«¡¼Ã´Åö¼Ô¤âÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖËâË¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬´ôÉì¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥·¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉÔÆóÀºµ¡¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÀ½Â¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂç·¿¤Îµ¡³£¤òÃæ¿´¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾®·¿²½¡×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°ì²È¤Ë°ìÂæÍß¤·¤¤¡×
¶ÊÀþÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Îµ¡³£¤«¤é»º¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡¢»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡½¡½¡£2022Ç¯10·î15Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿å±ÛÍ®Ìí¤µ¤ó¡Ê@m_yu_ya¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£µ¡³£¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ü¥¿¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢²¡¤¹¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï7Ëü¶á¤¤¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²¡¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°ì²È¤Ë°ìÂæÍß¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐËèÄ«³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î¿å±Û¤µ¤ó¤Ï10·î18Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Ï15Æü¤Ë´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹â»³±ØÁ°¡×¤Î½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±·Ú¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
µ¡³£¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¼«¤é¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¿å±Û¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢³¤ÂÝ¤äºú¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢º«ÉÛ¡¢¤¢¤µ¤ê¡¢¤Á¤ê¤á¤ó¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿±ÒÀ¸ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÆÇ±Õ¤È»È¤¤¼Î¤Æ¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¶ñºà¤Ë¤Ï³¸¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤ò2²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿å±Û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È°ì½Ö¤Ç¥Ð¥ó¡ª¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç...¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¾×·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Æ±Æü¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹â»³±ØÁ°¤ÎÍ½ÌóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï20Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÄ«¿©²ñ¾ì¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢Ä«¿©ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©²ñ¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ÆÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÈËË»´ü¤Ë¤ÏÄ«¿©²ñ¾ì¤¬º®»¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«·ÚÄ«¿©¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°û¿©Äó¶¡¥¹¥Ú¡¼¥¹ÀßÃÖ¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ«¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤«¡½¡½¡£ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÔÆóÀºµ¡¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î¼«Æ°À®·Á¥Þ¥·¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤«¤éµ¡³£¤ò¹ØÆþ¤·¡¢º£Ç¯¤ÎGWÌÀ¤±¤«¤é2³¬¤Î¡Ö¤Ä¤¤ßÃã²°¡×¤ËÀßÃÖ¡£Ä«¿©¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£½ÉÇñ¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¢ö¢ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÜÀß¤Î¡ÖÇä¤ê¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¥á¡¼¥«¡¼Ã´Åö¼Ô¤â¡Ö¥Ð¥º¤ê¡×¤Ë¶Ã¤
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏBtoB¡Ê´ë¶È¸þ¤±¼è°ú¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ê°ìÈÌ¤Î¡Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÔÆóÀºµ¡¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï10·î19Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤¤ò¸ì¤ë¡£SNS¤Ç¤Î¡Ö¥Ð¥º¤ê¡×¤Ï¡¢ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À½ÉÊ¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¤Ë¤®¤Ã¤ÆPON·¡×¡£Æ±¼Ò¤¬Ìó30Ç¯Á°¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ë¾®·¿¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥·¥ó¤Î3ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¿æ¤¤¤¿¤ªÊÆ¤òÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢100£ç¤Î»°³Ñ¤ª¤Ë¤®¤ê¤òËè»þ1500¸Ä¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
É¸½à¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¿¥ó¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÍÌµ¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬ºî¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥¿¥ó¼°¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£²Á³Ê¤Ï1Âæ100Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥·¥ó¤Î¥·¥§¥¢8³ä¤òÀê¤á¤ëÆ±¼Ò¡£1962Ç¯¤Ëñ½Æ¬¡¦¤ª¤Ï¤®¤Ê¤É¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò¼«Æ°¤ÇÀ®·Á¤¹¤ë¡ÖÊñ¤¢¤óµ¡¡×¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£70Ç¯¤Ë¤ÏÊñ¤¢¤ó¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜ½é¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¼«Æ°À®·Áµ¡¤ò³«È¯¡£70Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢½ÐÅ¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç¡¢Âç·¿¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥·¥ó¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ë¡¼¥º¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Ãæ¾®Å¹ÊÞ¤«¤é¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¡´ï¤Î¾®·¿²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤ä¤¦¤É¤óÅ¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´ÅöÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¶ñºà¤ò¼«Ê¬¤ÇµÍ¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤¤¤¤¹Í¤¨¤ÇºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎºÎÍÑÎã¤ò´î¤Ö¡£
¡Ö¤Ë¤®¤Ã¤ÆPON¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤ª¤ª¤è¤½10Ç¯¤ª¤¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¶ñºà¤òµÍ¤á¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®·ÁÊýË¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÊÝ²¹À¤ò¹â¤á¤¿¡Ø¤Ë¤®¤Ã¤ÆPON¸¡Ù¤Î³«È¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«È¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£