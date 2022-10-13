¸øÌÀ¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¸¡Æ¤¡¡À¾ÅÄÀÇÄ´²ñÄ¹¡¢½êÆÀ10²¯±ßÄ¶¤Ë
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤Ï13Æü¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢2023Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¹â½êÆÀ¼Ô¤Î½êÆÀ²ÝÀÇ¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶âÍ»½êÆÀ¤¬Â¿¤¤ÉÙÍµÁØ¤Û¤É½êÆÀÀÇÉéÃ´Î¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¸½¹Ô¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Ç¯´Ö½êÆÀ¤¬10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÄ¶ÉÙÍµÁØ¡×¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿ÁýÀÇ¼Â»Ü¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÉÙÍµÁØ¤Û¤É¶âÍ»½êÆÀ¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÀ¸¤¸¤ë½êÆÀÀÇÉéÃ´Î¨¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤Ï¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬Åö½é¡¢²ò¾Ã¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À»Ô¾ì¤ÎÈ¿È¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢22Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¤ÏÀèÁ÷¤ê¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£