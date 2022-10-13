ÅìÂç¡¦µþÂç¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤¿Êì¤¬·Ù¹ð¡Ä»Ò¶¡¤ÎºÍÇ½¤òÄÙ¤¹¡Ö3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡×
¡Ò»Ò¤É¤â¤Ë¤«¤±¤ë¤µ¤µ¤¤¤Ê°ì¸À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎºÍÇ½¤äÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÀ¸¤À¸¤¤È³èÌö¤¹¤ë»Ò¤Ë°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º³ºÙ¤Ê°ì¸À¤Ë¤âÃí°Õ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
Ä¹ÃË¤ÏÅìÂç¡¢¼¡ÃË¤ÏµþÂç¡¢Ä¹½÷¤Ï¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦3000¿Í°Ê¾å¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿²ÏÂ¼µþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸À¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢²ÏÂ¼µþ»Ò¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¤Ä¤¤»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎºÍÇ½¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤ÎNG¥ï¡¼¥É¡×¤È¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡Ó
»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¿Æ¤«¤é¤è¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÁá¤¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤â¥°¥º¤Ç¡¢¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²²ÉÂ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¿Æ¤Î´é¿§¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ëº§¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²²ÉÂ¤ÊÀ³Ê¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬¡Ä¡Ä¡£
·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Á³¤Ë¼ø¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤Ï¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶·ëº§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¿Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿»Ò°é¤Æ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬»Ò¤¬¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤ÉÔ¹¬¤Ê¿Í´Ö¤Ë°é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤àÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡»ä¤ÏÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢³Ø¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤¤¡¢°é»ù½ñ¤ä¶µ°é½ñ¤ò¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤ËÆÉ¤ßµù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¡¢2000ºý°Ê¾å¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿º£¤Î»ä¤Ê¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ä¤Ï3¿Í¡ÊÃË2¿Í½÷1¿Í¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯´Ö¤Î³Ø¤Ó¤¬À¸¤¤Æ¡¢3¿Í¤È¤â¼«Í³¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é¤Á¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡Ö¿Æ¤¬¸ÀÍÕ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢À¸¤À¸¤¤È°é¤Ä¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤¬¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü»Ò°é¤Æ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎNG¥ï¡¼¥É¡×¡ª
¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢»ä¤¬¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¡Ö¼ÂºÝ¤Î»Ò°é¤Æ·Ð¸³¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¥ï¡¼¥É3¤Ä¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
1.¡¡¥À¥á
2.¡¡Áá¤¯
3.¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼NG¤Ê¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1.¡¡¥À¥á
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¿¨¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥À¥á¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡¢±ø¤ì¤¿¼ê¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¥Ð¥¤¶Ý¤¬¤ª¸ý¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡×¤Ï¡¢¤ªÀâ¶µ¤Î¤È¤¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Æ¤â¤è¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2.¡¡Áá¤¯
Âç¿Í¤Ï»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦»þ´Ö¼´¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÂç¿Í¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÁá¤¯Áá¤¯¡ª¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÁá¤¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Î¥í¥Þ¤Ê¿Í´Ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤ä³Ø¹»¤ËÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¬»Å»ö¤ËÃÙ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ÇµÞ¤¬¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬Áá¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¶¥Áè¤·¤è¤¦¡×¤È¥²¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤¬8»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ê¤ó¤´¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤Í¡×¤È¤´Ë«Èþ¤ÇÄà¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬°Ñ½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£3.¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©
¤³¤Î¸À¤¤²ó¤·¡¢°ì¸«¡¢¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤òÀÕ¤á¤ë¤À¤±¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÁÌä¸ÀÍÕ¤ÇÀÕ¤á¤ë¤è¤ê¡¢²ò·èË¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¿Í·Á¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤Ã¤È´î¤Ö¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤«¡×¤È¸À¤¨¤Ð¤ª»Ò¤µ¤ó¤â´î¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ì½ï¤ËÊÒÉÕ¤±¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡3¤Ä¤ÎNG¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢»ä¤â¤è¤¯»Ò¤É¤â¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¼«¿È¤â»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë¡¢¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Ë»¤·¤¤Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎNG¥ï¡¼¥É¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤Ä¤â¡¢¡ÖNG¥ï¡¼¥É¤ò1¤Ä¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¸¡§²ÏÂ¼µþ»Ò
ÅìÂç¡¢µþÂç¡¢¥í¥ó¥É¥óÂç³ØUCL¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤¿Êì¡£¡Ö30Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¡×ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¼êËÜ¤Ê¤»þÂå¤Ë¹ñºÝÅª¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥½¥Ã¥É¡ÖÊì³Ø¡Ê¤Ï¤Ï¤¬¤¯¡Ë¡×¤òÄó¾§¤¹¤ëÊì³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êì³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡§https://haha-gaku.com/