¡Úºå¿À¡ÛÌðÌî´ÆÆÄàÇÔÂàÂ¨¡¢ÂàÇ¤£Ã£Óá¤ÏÄÉ¤¤É÷¤«¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¼«Á³ÂÎ¡×»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼
¡¡¥é¥¹¥È¥Ç¡¼¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤«¡Ä¡£¥·¡¼¥º¥ó£³°Ì¤Ç£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤àºå¿À¡¦ÌðÌîà¢Âç´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ä¤È¸À¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¡¢Ç´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ´Ö¡£²¶¤âÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤Èà²¼Ñî¾åá¤Ç¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¹µ¤¨ÌÜ¤Ë·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤êàÇÔÂàá¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Â¨¡¢´ÆÆÄ¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤à¤±¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯ÌðÌî´ÆÆÄ¤È¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ù¤ó¤Á¤ã¤é¤Ç¤â¡¢¤ªÀ¤¼¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤£²Ç¯Ï¢Â³¡£ºòµ¨¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Î£Ö°ï¡¢ÌµÇ°¤Î£²°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤È¡¢¼ó°Ì¤Ë£±£²¥²¡¼¥àº¹¡¢¼Ú¶â£³¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¼«Á³ÂÎ¤ò´Ó¤¯¥Ê¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î±óÀ¬¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð²È¤Ëµ¢¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¡£º£Ç¯¡¢¤¢¤È²¿»î¹ç¿¿·õ¾¡Éé¤Îµ¡²ñ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Áý¤ä¤»¤ë¤«¤òÏÓ»î¤·¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡´ÆÆÄ¤â¤â¤¦¡¢¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥º¤À¤è¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥À¥á¤â¤È¤Ç³Ú¤·¤á¡Ù¤·¤«¡¢¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î£Ã£Ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢£±£±Çñ£±£²Æü¡£ÌðÌî´ÆÆÄ¤È¥Ê¥¤¥ó¤ÎàÂ´¶ÈÎ¹¹Ôá¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç±äÇñ¤Ç¤¤ë¤«¡£´ñÀ×¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð°ìÅ¾¡¢£´Ç¯´Ö¤ÎÁí·è»»¤Ë¤â¤Ê¤ëà½¸ÂçÀ®¥í¡¼¥Éá¤È¤Ê¤ë¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡