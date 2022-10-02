¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÀ¸¤¤¿¥«¥Ë¤ò³ú¤ß¤Á¤®¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë½÷À¤¬ÊªµÄ¡¡¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËµÔÂÔ¡×¤ÎÀ¼¤â¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
¿·Á¯¤µ¤òÇä¤êÊª¤Ë¤·¤¿¡Èµû¤Î³è¤Â¤¤ê¡É¤¬³¤³°¤Ç¡Ö»Ä¹ó²á¤®¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢TikTok¤ËÀ¸¤¤¿¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù¤ë½÷À¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Î¹Ô°Ù¤ÏÆ°ÊªµÔÂÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤È¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢9·îËö¤Ë¡ØNew York Post¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ÂçÃÀ¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤¿TikTok¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¡Ömsdsj3¡×¤Ëº£Ç¯5·î26Æü¡¢À¸¤¤¿¥«¥Ë¤ò¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤ë½÷À¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ìÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¥¿¥¤¸ì¤Ç¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë½÷À¤¬È¤¤ò»ý¤Á¡¢Ä´ÍýÍÑ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÄ´Ì£ÎÁ¤È¥«¥Ë¤òº®¤¼¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¥«¥Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥Ï¥µ¥ß¤ò»ý¤Á¡¢¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤¬5¥»¥ó¥Á¤â¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÉ¬»à¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¹¤ë¤È½÷À¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î1É¤¤ò¼ê¤ÇÄÏ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ì¤òº£¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤ï¤è¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë°ìÅÙ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥«¥Ë¤òÈ¾Ê¬¤Ë³ú¤ß¤Á¤®¤Ã¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë³Ì¤Ï¹Å¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢½÷À¤Ï²»¤òÎ©¤Æ¤Æ³ú¤ßºÕ¤¤Ê¤¬¤é¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤êÂÎ¤ÎÃæ¿È¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ë¤ò¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë»¯¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¤³¤Î½÷À¤ÎÁÇÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¥«¥Ë¤òÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡¢¥«¥Ë¤òÍÜ¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â5·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬870Ëü²óÄ¶¤ÈÂçÈ¿¶Á¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËµÔÂÔ¡£¥«¥Ë¤À¤Ã¤ÆÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡×
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ°Êª¤ËÂÐ¤··É°Õ¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡£¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê²¼ÉÊ¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ö¥«¥Ë¤òÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤Æ´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡´óÀ¸Ãî¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡×
¡ÖÀäÂÐ¥Î¡¼¡£¡×
¡Ö¤Ê¤¼¾®¤µ¤Ê¥«¥Ë¡©¡¡ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÀùÌß¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¡×
¡ÖÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤¹¤°»ß¤á¤Æ¡ª¡×
¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥³¤ä¥¤¥«¤òÀ¸¤¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë´Ú¹ñ¤ÎYouTuber¤Ë¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡¢¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿¹Ô°Ù¡£º£¤¹¤°Æ°²è¤òºï½ü¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£²èÁü¤Ï¡Øโลกแห่งการกินอาหาร¡¡2022Ç¯5·î26ÆüÉÕTikTok¡Öมีชีวิตอยู่¡×¡Öการเต้นรำปู#ปู¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë