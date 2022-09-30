ÂçÃ«¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¡ª¡©¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¥²¡¼¥¿¥ì¡¼¥É¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥ì¥ó¥Ò¡¼¥Õ¥©¤«¤é¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹4¡½2¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ê2022Ç¯9·î29Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤Çº£µ¨27ÅÙÌÜ¤ÎÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£8²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢15¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÅêµå²ó¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤¿¡£¥¨·³¤Ï4¡½2¤Ç¾¡Íø¤·4Ï¢¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Î¥ì¥ó¥Ò¡¼¥Õ¥©¤¬ÇØ¸å¤«¤éÇ¦¤Ó´ó¤ê¡¢µðÂç¤Ê¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡È¥²¡¼¥¿¥ì¡¼¥É¥·¥ã¥ï¡¼¡É¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÊüÁ÷¶É¡Ö¥Ð¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡×¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤ä¿å¸¶ÄÌÌõ¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤ÆÇØÃæ¤«¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿©¤é¤Ã¤¿¡¼¤Ã¤ÆÉ½¾ð¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿å¸¶ÄÌÌõ¥Ê¥¤¥¹²óÈò¡×¡ÖÌ£Êý¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥±¥ó¥×¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Á¥ó¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£2²ó°Ê¹ß¤Ï»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¡¢7²ó¤Þ¤Ç6¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¡£8²ó2»à¤«¤é±¦°ÂÂÇ¤µ¤ì¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÏÊø¤ì¡¢Ï¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¤³¤Î²ó¤Ç¹ßÈÄ¡£8²ó¤ò108µå¤òÅê¤²2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤ÎÅêÂÇ¤Ç¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ëµ¬Äê¡×ÅþÃ£¤È¤Ê¤ë¡¢¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÅêµå²ó¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥¢¡¼¥Ó¥ó¤«¤éÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤·¡¢14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤«¤éÂ³¤¯Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ò¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡Ö14¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£3²óÌµ»à¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥Ë¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7²óÌµ»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤â°ÂÂÇ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö¥·¡¼¥º¥ó40ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢Åê¼ê¤Ï27»î¹ç¤Ç15¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦35¡£ÂÇ¼Ô¤Ï151»î¹ç¤Ç561ÂÇ¿ô154°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦275¡¢34ËÜÎÝÂÇ¡¢94ÂÇÅÀ¡¢11ÅðÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£