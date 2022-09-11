ËèÆüŽ¤Æ±¤¸¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¤±Ãå¤ë¡Ä¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž¢»äÉþ¤ÎÀ©Éþ²½Ž£¤ò½÷À¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤¿¶Ã¤¤Î·ë²Ì
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¡Ø°ìÇ¯3¥»¥Ã¥È¤ÎÉþ¤ÇÀ¸¤¤ë ¡ÖÀ©Éþ²½¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÊýË¡¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À©Éþ²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
À©Éþ²½¡Ê¡ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤·¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¤Éþ¡×¤ÇÀ©Éþ¤Î¤è¤¦¤ËÃå²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡Ë¤¹¤ë¤È¡Ö²¿¤òÃå¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÆ±¤¸Éþ¤ä»÷¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¸½¥á¥¿¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤âÀ©Éþ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡Ö²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±¤¸Éþ¤ò¤º¤Ã¤ÈÃå¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÆü¡¹¤Î·èÃÇ¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤ÆËÜÍè¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏËèÆüÉ¬¤ºÌë¤ËÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¡¢Ä«¡¢´¥¤¤¤¿Éþ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¤ÖÉþ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬À¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎTPO¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯Æü¤â¡¢Ã¯¤È²ñ¤¦Æü¤âÆ±¤¸Éþ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£À©Éþ²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¢Í¾Ê¬¤Ê½ÐÈñ¤¬¸º¤ë
À©Éþ²½¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉþ¤òÁª¤ÓÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç1¥¢¥¤¥Æ¥à¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤Ï¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉþ¤ä»¨²ß¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¡ÖËèÆü°ã¤¦Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËèÆü¿´ÃÏ¤è¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉþ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ëÉþ¤·¤«Áª¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ëè²ó¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ê´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤¬¾Ê¤±¤Æ»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËè½µ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¡¢¡ÖÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿Æü¤â¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿Æü¤â¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¸ª¤Î²Ù¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À©Éþ²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»þ´Ö¤È¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£À©Éþ²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È£Éô²°¤¬¹¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë
¤¿¤¯¤µ¤óÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢Éô²°¤¬Éþ¤Ç°î¤ì¤¬¤Á¡£»ä¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡¢Âç¤¤á¤Î°áÁõ¥±¡¼¥¹10¸Ä¤¬¾ï¤ËÉþ¤Ç¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
°áÁõ¥±¡¼¥¹¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤é¤ºÀ¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¿¯¿©¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¶¹¤¤¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤¬¤è¤êµç¶þ¤Ë´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤â¾®¤µ¤¤¤Î¤ÇÉþ¤¬¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤ÏÀ©Éþ²½¤ò¤·¤ÆÉþ¤Î¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç¤â1Ç¯Ê¬¤ÎÉþ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡×¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È°Ê³°¤ËÉþ¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉô²°¤ò¹¡¹¤È»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éþ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤µ¢¤ê¤¿¤¤Éô²°¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À©Éþ²½¤Î¥¹¥¹¥á¡Ö¤Þ¤º¤Ï1¥»¥Ã¥Èºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×
¡ÖÀ©Éþ²½¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤À¤±¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¿§¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¡Ä¡Ä¤ÈÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡¦Àö¤¨¤ëÁÇºà¡¢¾þ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»äÉþ¤ÎÀ©Éþ²½¡×¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ©Éþ¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤·¤«Ãå¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÃå¤ë¤Î¤ÏÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Éþ¡×¤À¤±¤òÀ©Éþ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËèÆü¡Ö¿§¤â¤Î¡×¤ä¡ÖÊÁ¤â¤Î¡×¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ê¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËèÆüÆ±¤¸¡×¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤Ç¾¯¤·µï¿´ÃÏ¤Î°¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤Þ¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¿§¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê1¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¤È¤¡¢Í§¿Í¤È²ñ¤¦¤È¤¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡£¤É¤ó¤Ê¡Ö¾ìÌÌ¡¢²ñ¤¦¿Í¡¢¾õ¶·¡¢ÌÜÅª¡×¤Ë¤Ç¤â¹ç¤¦¤â¤Î¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¾åÉÊ¤Ç¾å¼Á¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÉþ¡×¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê»Å»ö¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¥·¥ó¥×¥ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ´é¤âÂÎ·¿¤âÀ³Ê¤â¾Íè¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÀ©Éþ¡×¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡£¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀ©Éþ²½¡×¤ÇQOL¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍýÍ³
»ä¤ÏËèÆü¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¡×¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤Ï·é¤¯¼êÊü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãå²ó¤·¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤«¤é¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇËèÆüÄ«¤ËÉþ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È²¿²ó¤âÃåÂØ¤¨Ä¾¤·¤ÆÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë·¤Áª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤±¤Éµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ°ìÅÙ²È¤Ëµ¢¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä·¤¤Þ¤Ç¡ÖÀ©Éþ²½¡×¤ò¤·¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤ÇÇº¤à»þ´Ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Ä«¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤ÊÉþ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤
¡ÖËèÆüÆ±¤¸Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÉ¬¤ºÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö°áÉþ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï»ä¤Ï¡¢°áÉþ¤Î¼êÆþ¤ì¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë½Ð¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯¼êÀö¤¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¸ÃÏ¤ò½ý¤Þ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤ÏºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤Éþ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤½¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉþ¤òËèÆüÀö¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ó¿ôÃå¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¼êÆþ¤ì¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Éþ¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©Éþ²½¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¥º¥Ü¥é¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÄ¹»ý¤Á¤¹¤ëÉþ¡×¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¥À½¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤äÀ¸ÃÏ¤Ë¥³¥·¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤ê¤È¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì³µ¤Ë¡Ö¡û¡û¤À¤«¤é½ý¤ß¤Ë¤¯¤¯Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¹â²Á¤À¤«¤éÀ¸ÃÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£
¸«¶Ë¤áÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦Êý¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌÓ¶Ì¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤âÀ¸ÃÏ¤¬½ý¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤òËèÆüÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÉþ¤À¤Ã¤¿¤éÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÉþ¤òÇã¤¦¤È¤¤ÏÉ¬¤ºÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤½¤¦¤ÊÉþ¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÀöÂõ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
----------
¤¢¤¤ä ¤¢¤µ¤ßÀ©Éþ²½¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
°ìÇ¯3¥»¥Ã¥È¤ÎÉþ¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤ë¡£1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£2008Ç¯¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø²ÈÀ¯³ØÉôÈïÉþ³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâÉ´²ßÅ¹¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ò·Ð¸³¸å¡¢2018Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÏÀ¤ò¾ðÇ®Åª¤Ë¸ì¤ënote¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
----------
¡ÊÀ©Éþ²½¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È ¤¢¤¤ä ¤¢¤µ¤ß¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÎ¢¥ï¥¶¡¦Æ¦ÃÎ¼±¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯