¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¡¡ºÆº§¤Î·è¤á¼ê¤ÏËªÃ«Úç³¤¤ÎàÍÛ¥¥ãá¤È¼ò¹ë¤Ö¤ê
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê£´£¹¡Ë¤ÎºÆº§Áê¼ê¤ÏàÍÛ¥¥ãá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤Ï£µÆü¤Ë£±£¹ºÐÇ¯²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±ÆüÌ¤ÌÀ¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¡Ê¤Ï¤Á¤ä¡¦¤¢¤ß¡á£³£°¡Ë¡££²£°£±£¶Ç¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢£±£¸Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤¬ÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£³Ç¯¤Ë¡Ö¿©»ö²ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢£±£´Ç¯£¹·î¤Ë¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£ËªÃ«¤ÎàÍÛ¥¥ãá¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¡£º£Ç¯£µ·î¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡£
¡¡£°£¹Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê£´£°¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏºÆº§¡£°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¡¼¤¤¡ª¡×¤Î¥®¥ã¥°¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¡×¤Î¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤À¤¬¡¢ËªÃ«¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê½÷À¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃÎ¼±¤òÌä¤¦¡ÖÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¸¡Äê¡×£³µé¤Î¼èÆÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËªÃ«¤µ¤ó¤ÏÂç¼ò°û¤ß¡£µï¼ò²°¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿ºÇ½é¤Î¿©»ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë´¥ÇÕ¤Î£±ÇÕ¤á¥Ó¡¼¥ë¤ò¥°¥Ó¥Ã¤È°û¤ß´³¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¥ï¥¤¥ó¤â¹¥¤¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤è¤¯¡Ø°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯Ç¯¾å¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤â¼ò¤ò¤è¤¯°û¤à¡£É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÂç¼ò°û¤ß¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËªÃ«¤Ï¿ÈÄ¹£±£¶£¸¥»¥ó¥Á¤Ç¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¡£°æ¸ÍÅÄ¤Î£±£¶£¶¥»¥ó¥Á¤è¤ê¹â¤¤¡£
¡ÖÉã¤¬£±£¸£°¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡¢Êì¤¬£±£¶£°¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÎ¾¿Æ¾ù¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡É×ÉØ¥²¥ó¥«¤Ç¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤â¡¢Âð°û¤ß¤Ç¿å¤ËÎ®¤»¤½¤¦¤À¡£