Ãæ¸Å¼«Æ°¼Ö¤Î»Ô¾ì¡Ö¹âÆ¤¬¸þ¤³¤¦2¡Á3Ç¯¤ÏÂ³¤¯¡×Àâ¡¡ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎ®ÄÌ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤«¤éÏ¢Æü¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊª²Á¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊª²Á¤Î¹âÆ¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¶È¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÃæ¸Å¼Ö or ¿·¼Ö¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤ò´«¤á¤ë¡©¡×
Â¾Êý¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ°»º¤È¤·¤ÆºÇ¤â¹â³Û¤ÊÉôÎà¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¿·¼Ö¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Ç²æËý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤Ç²æËý¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬Ãø¤·¤¯¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤Î¹âÆ·¹¸þ¤Ï¸þ¤³¤¦2¡Á3Ç¯¤ÏÂ³¤¯¡×¤È¤â¡£
¤³¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Îº£¤ò¡¢500Ëü·ï¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¼ÖÇã¼è¡¦¼ÖººÄê¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡Ù¤¬¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¸µ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸Å¼ÖÇäÇã¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡¢¿·¼ÖÀ¸»º¤Î¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÇ¼´üÃÙ¤ì¡×
¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¶È¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤ò¹â¤¯Çã¤¤¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¶È¼Ô¤Ï4³ä°Ê¾å¡£¤µ¤é¤Ë8³ä°Ê¾å¤Î¶È¼Ô¤¬¡ÖÃæ¸Å¼ÖÇäÇã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¿·¼Ö¤ÎÇ¼´üÃÙ¤ì¤Î±Æ¶Á¡Ù¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼8¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿2022Ç¯¤Î¾å´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤Î¿·¼Ö¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Î6.0%¸º¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¼Ö¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤ò¸º»º¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤Î¸µ¤Ø¤ÈÆÏ¤¯¿·¼Ö¤ÎÇ¼´ü¤ËÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿·¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð°Â²Á¤ÊÃæ¸Å¼Ö¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤¬¿·¼Ö²Á³Ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤¬¹âÆ·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤ò¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì³µ¤ËÆÃÄê¤Î¼Ö¼ï¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡ÊºÆÈÎ²ÁÃÍ¡Ë¤Î¹â¤¤¼Ö¤ä¿·¼Ö¤Î¼õÃí¤¬Ää»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËSUV¥¿¥¤¥×¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¤Ï¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿·¼Ö¤Ç¤âÃæ¸Å¼Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢SUV¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥ê¥¢¡¼¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¥È¥è¥¿¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¿·¼Ö¼õÃí¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤ÎÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼õÃíÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤¬¿·¼Ö²Á³Ê¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¡Ë
Ãæ¸Å¼Ö¹âÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«¡×¡Ö¿·¼Ö¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤»öÂÖ¤Ë¡Ä
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ¸Å¼Ö¡¦¿·¼Ö¤É¤Á¤é¤òÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶È¼Ô¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¿·¼Ö¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡×¤¬¤Û¤Ü2Ê¬¤¹¤ë²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¸Å¼ÖÇã¼è¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡×¤¬°ìÄê¿ô°Ê¾åÂ¿¤¤¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾Êý¤Ç¡Ö¿·¼Ö¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»öÂÖÇÄ°®¤òÍ¾·×¤ËÊ£»¨²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÃæ¸Å¼Ö¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÍýÍ³¡ä
¡¦Ç¼´ü¤¬Áá¤¤¡¿Ã»¤¤
¡¦¿·¼Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
¡ã¿·¼Ö¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÍýÍ³¡ä
¡¦¿ôÇ¯¸å¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¤¬ÃÙ¤¯Âæ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤Ç¤Î³ä¹â´¶¤¬ÈÝÄê½ÐÍè¤Ê¤¤
¡¦Ãæ¸Å¼Ö¤È¤Î²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é
¡¦»ÈÍÑÌÜÅª¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿»ö¤Ë¤è¤êÈÎÇä²Á³Ê¤ËÍ¥°ÌÀ¤¬Ìµ¤¤¤«¤é
Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÁê¾ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤¬¿·¼Ö¤ÈÆ±Åù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤òÇã¤¦É¬Á³À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿·¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤Í½Å¤ÍÇ¼¼Ö¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¬¤Á¤Êº£¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ì³µ¤ËÃæ¸Å¼Ö¡¦¿·¼Ö¤Î¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬º£¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤ÎÀÇ½¡¦ÂÑµ×Ç¯¿ô¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÄ¹¤¯¾è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Äã²Á³Ê¤ÇÃæ¸Å¼Ö¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¿·¼Ö¤âÁí¤¸¤Æ¼êÊü¤¹ºÝ¤Ë¹â¤¯Çã¤¤¼è¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¤Î²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤é¤Ê¤¤Ã»´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÆÀ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¿·¼Ö¤Ç¤âÃæ¸Å¼Ö¤Ç¤â¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¹â¤¤¼Ö¼ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÇäµÑÀè¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÁª¤Ó¡¢¹â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¡Ë
2020Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿È¾Æ³ÂÎÉôÉÊ¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¿·¼Ö¸º»º¡Ö²áµî50Ç¯¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¡×
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢È¾Æ³ÂÎÉôÉÊ¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¼Ö¼«Æ°¼Ö¤¬¸º»º¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî50Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ö²áµî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¿ä°Ü¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯¤«¤é¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤ËV»ú²óÉü¤ò¸«¹þ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È¼Ô¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÅöÊ¬¤Î´Ö¤ÏÂ³¤¯¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡Á3Ç¯¤ÏÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¡×¼Ö¤ÎÇä¤ê¤É¤¤Ï¤³¤Î´Ö¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª¡©
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤¬°ÂÄê¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç2¡Á3Ç¯¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¸½ºß¤Î·¹¸þ¤âÆ±ÍÍ¤Ë2¡Á3Ç¯¤Û¤É¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2022Ç¯7¡Á8·î¤Ë¥È¥è¥¿¤ä¥Û¥ó¥À¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬°ìÉô¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯Æü¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¿ôÇ¯¤Ï²áµî¤Î¾õ¶·¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¿·¼Ö¤ÎÇ¼´üÃÙ¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤ÎÇã¼è¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7³ä°Ê¾å¤Î¼ÖÇã¼è¶È¼Ô¤¬¡ØÃæ¸Å¼Ö¤ò¹â¤¯Çã¤¤¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸½ºß¤ÈÆ±ÍÍ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¡Ë
²¾¤ËÈ¾Æ³ÂÎÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤¬°ÂÄê¤·¡¢¿·¼ÖÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤â¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¸¶Íý¤È¤·¤ÆÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸þ¤³¤¦¡Ö2¡Á3Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¬À©°ÊÁ°¤Î¼Ö¼ï¤ÏÃø¤·¤¯²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇä¤ê¤É¤¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤¬¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡×¤È¤â¡£
¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¿·¼Ö¤ÎÈÎÇä¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³Ãæ¸Å¼Ö¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ö¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¸Å¼Ö¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡Ù¤¬º£¸åÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡©
¼«Æ°¼Ö¤Î¹ØÆþ¡¦ÇäµÑÁÐÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¸å¤â»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤äÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤âÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤êÍ±×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¾Íè¤Î¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡Ù¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë¼Ö¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¤è¤¤ÇäµÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡Ù¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¼Ö¤òÇä¤ì¤ë¡¦Çã¤¨¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼ÖÇäµÑ¡¦¼Ö¹ØÆþ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ø¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡ÙÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡Ò¼ÖÇã¼è¶È¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ó
Ä´ººÊýË¡¡§Ãæ¸Å¼Ö°ì³çººÄê¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ê¥Ó¥¯¥ë¡×¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¼ÖÇã¼è¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
Ä´ºº´ü´Ö¡§2022Ç¯4·î13Æü¡Á2022Ç¯4·î20Æü
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§11¼Ò
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÅÄ µÁ¿Í¡Ë