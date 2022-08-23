¶¹¾®¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬ÂçÎÌµï½»¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡Ä¤³¤ì¤«¤éµÞÁý¤¹¤ëŽ¢ÁêÂ³ÆñÌ±Ž£¤Î¤µ¤ß¤·¤¤Ï·¸å¡Ú2022¾åÈ¾´üBEST5¡Û
¢£Ï·¸å»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¼«±Ò¼êÃÊ
¡Ú²Ï¹ç¡Û¤â¤·Ï·¸å»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«±Ò¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¤Ë»°¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Æ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤¯¤³¤È¡¢¢²ÄÇ½¤Ê¿Í¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢£¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ²È·×»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡½¡½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ã¯¤â¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¶È¼Ô¤äÂ¾¿Í¤Ë°ÍÍê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð´ü¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¼ê¿ôÎÁ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤Ï¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»ä¤¬´«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤Î¸ò´¹¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âç¹©»Å»ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÈºÛË¥(¤µ¤¤¤Û¤¦)¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤ò¸ò´¹¤¹¤ë·Á¤Ç½õ¤±¹ç¤¨¤Ð¡¢¶È¼Ô¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¥ë¤Î¸ò´¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç³µ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÒÌî¡Ûº£¤Þ¤Ç¤Ï1¸®1¸®¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç·ÐºÑ¤¬´°·ë¤·¡¢À¤ÂÓ´Ö¤ÎÍµ¡Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤â¡¢¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼À¤ÂÓ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¥ë¤ÏËÉÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ºî¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥·¥§¥¢¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤É¤ì¤Û¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¡ÖÇä¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡áÌ¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ï¹ç¡Û¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÅìµþ¤Ç¤âÌ£Á¹¤ä¾ßÌý¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÄí¤Î»¨Áð¤ò¼è¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎÙ¤Î»¨Áð¤òÝÛ(¤à¤·)¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿½îÌ±Æ±»Î¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Êå«(¤¤º¤Ê)¤ò¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤¿¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ
¡Ú²Ï¹ç¡Û¹¬±¿¤Ë¤â¸µ¼ê(¤â¤È¤Ç)¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¼«±Ò¼êÃÊ¡Ö¢»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤âÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤â±¿ÍÑ±×¤¬Äê´üÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢±¿ÍÑÂ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼ã¤¤º¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ýÆþ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÅöºÂ¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¤µç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Â»¤·¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹âÎð´ü¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂà¿¦¶â¤ò¸¶»ñ¤ËÅê»ñ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö³ô¤¬Ë½Íî¤·¤ÆÂçÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼ºÇÔÃÌ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¹¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹âÎð´ü¤Ë¤âÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ÂÅÙ³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÒÌî¡Û¤¢¤»¤Ã¤ÆÌµÍý¤ò¤¹¤ëÅµ·¿¤Ç¤¹¤Í¡£FX¡Ê³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¡Ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿ËÜ¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß¡¢¡Ö²¶¤â°ìÈ¯µÕÅ¾¤Ç»ñ»º¤òÂç¤¤¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¶â¤ò¸µ¼ê¤Ë¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Ï°ìÅÙ¤ËÂ¿³Û¤Î¤ª¥«¥Í¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢µ¤¤Ð¤«¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ï·¸åÀß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Åìµþ·÷¤¬¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ëÂçÎÌÁêÂ³»þÂå
¡ÚËÒÌî¡Ûº£¸å¤ÎÆüËÜ¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ·÷¤Ç¤ÏÂçÎÌÁêÂ³»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢»àË´¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÍý¤ÎÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡Ú²Ï¹ç¡ÛÁêÂ³ÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°Æ³°¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï2015Ç¯¡¢¡Ö3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ4¡óÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿»àË´¼Ô¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ·ï¿ô¤Î³ä¹ç¤ÏÆ±Ç¯°Ê¹ß¡¢ÇÜÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÇÜÁý¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸µ¤Î¿ô»ú¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤ÇÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2019Ç¯¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï8.3¡ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ²Á¤¬¹â¤¯¹â½êÆÀ¼Ô¤âÂ¿¤¤ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¤³¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢6¿Í¤Ë1¿Í¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£À¸¤Þ¤ì¤¿²È¤ÇÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¿Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤ÎÀ¤³¦
¡ÚËÒÌî¡ÛÁêÂ³¿Í¤¬1¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¹µ½ü²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï°ä»ºÁí³Û3600Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤ËÅÔÆâ¡¢ÆÃ¤ËÅÔ¿´Éô¤Ë°ì¸Í·ú¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÌÀÑ¤ä¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÃÛ40Ç¯¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤Ç¾åÊª(¤¦¤ï¤â¤Î)¡Ê·úÊª¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤¬0¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏÂå¤À¤±¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Ê¼Ô¤Ç¡¢Ï©Àþ²Á¡ßÄÚ¿ô¤ÇÉ¾²Á³Û¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½èÊ¬¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÇ¶â¤¬Ê§¤¨¤º¤ËÊªÇ¼(¤Ö¤Ä¤Î¤¦)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÊªÇ¼¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤éº£¸å¡¢ÁêÂ³¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍÂÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀÇ¶â¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¡ÖÁêÂ³ÆñÌ±¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»»ñ»º¤âÅìµþ·÷¤ËÊÐ(¤«¤¿¤è)¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÁêÂ³ÌäÂê¤âÃÏ°èÊÐºß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ï¹ç¡ÛÁêÂ³¤È¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³Êº¹¼Ò²ñ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ñ»º²È¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¿Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¡¢»ñ»º²ÝÀÇ¶¯²½¤ÎÊý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Î¿¤Ó¤¬Ãø¤·¤¤¤Î¤Ë¹ñÌ±¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¢£¿Æ¤Îºâ»º¤ò»Ò¶¡¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¡È¾ï¼±¡É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡ÚËÒÌî¡Û ÉÔÆ°»º¤ÈÁêÂ³¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢¸½¶â¤è¤ê¤âÆ±¤¸¶â³Û¤òÉÔÆ°»º¤Ç»ý¤Ä¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÁ°½Ò¤ÎÏ©Àþ²Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï©Àþ²Á¤Ï»þ²Á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸ø¼¨²Á³Ê¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤Î¿å½à¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÄ´Ã£²Á³Ê¤Î7³äÄøÅÙ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¸º²Á½þµÑÊ¬¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Î»þ²Á¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Î»ý¤ÄÆÃÀ¤¬¡¢¶âÍ»»ñ»º¤òÃù¤á¹þ¤ó¤À¹âÎðÉÙÍµÁØ¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Åìµþ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÏÄ(¤æ¤¬)¤á¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ï¹ç¡Û¡Ö¿Æ¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ì¤ÐÏ·¸å»ñ¶â¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Êá(¤È)¤é¤ÌÃ¬(¤¿¤Ì¤)¤ÎÈé»»ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÁêÂ³¡á¿Æ¤Îºâ»º¤ò»Ò¶¡¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2030Ç¯º¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¾ï¼±¡É¤âÇÑ(¤¹¤¿)¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤ËÄ¹¼÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤¬90ÂåÈ¾¤Ð¤Ç»Ò¶¡¤¬70Âå¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤Ï¿Æ¤â»Ò¶¡¤â¶âÁ¬Åª¼«Î©¤¬É¬Í×
60Âå¸åÈ¾¤ä70Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¿Æ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÀÂ(¤æ)¤¯¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ä¸À¤ò½ñ¤¯¤Î¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¤ÏÂç³µ¡¢¿Æ¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢º£¸å¤ÏÇ¯Ï·¤¤¤¿»Ò¶¡¤â¿Æ¤âÆ±»þ¤Ë°ä¸À¤ò½àÈ÷¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿Æ¤Î°ä(¤Î¤³)¤·¤¿ºâ»º¤ò¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â70ºÐÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤È¤Ï¡¢90Âå¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Æ¤â¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶âÁ¬Åª¤Ë¼«Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
90Âå¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ñ»º¤òÀÚ¤êÇä¤ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¡Ê¿Æ¡Ë¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶°ä»ºÁêÂ³¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâ»º¤¬°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
2030Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ð3¸®¤Ë1¸®¤Ï¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢£¶Ë¾®¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤¬Ã±¿È¹âÎð¼Ô¤Î½»¤ß²È¤Ë¤Ê¤ë
¡ÚËÒÌî¡ÛÂçÎÌÁêÂ³»þÂå¤Ë¤Ï»×¤ï¤ÌÉû»ºÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î½»´Ä¶¤Î¹¥Å¾¤Ç¤¹¡£²È¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Êµï½»¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¹âÎð¼Ô¡¢ÆÃ¤Ë¼ýÆþ¤Î¤Ê¤¤1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤¬²È¤ò´ÊÃ±¤Ë¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È¼ç¤¬²ÈÄÂ¤ÎÂÚÇ¼¤ä¸ÉÆÈ»à¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢Âß¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂçÎÌÁêÂ³¤Ë¤è¤ê²È¤¬Í¾¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²È¼ç¤È¼Ú¼ç¤ÎÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¤â²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é»Ù½Ð¤¬¸º¤ê¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Í¾¤êµ¤Ì£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤¿¤ëµÒÁØ¤À¤Ã¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤¬¸º¤ê¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ»þÂå¤ËÂçÎÌ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿Êª·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂ¤Ï°Â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶¹¤¤¤¿¤á¤ËÆ°¤²ó¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¹âÎð¼Ô¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¶õ¼¼Î¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤³ä¤ËÃÏ²Á¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¤¾ëÅìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¶õ¼¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁêÂ³¤·¤¿°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤òÄÂÂß¤Ë²ó¤¹Æ°¤¤âº£¸å²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂçÎÌÁêÂ³»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÃÍÊø¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
----------
ËÒÌî ÃÎ¹°¡Ê¤Þ¤¤Î¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
ÉÔÆ°»º¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¡£Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½:¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡Ë¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ë¡¼¥×¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2006Ç¯ÆüËÜ¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëÅê»ñË¡¿Í¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·J-REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¡£15Ç¯¥ª¥é¥¬Áí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£Á´¹ñÅÏ¤êÄ»À¸³è¶æ³ÚÉôÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¶õ¤²ÈÌäÂê¡Ù¡Ø¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª²È¤ÎÇã¤¤Êý ³¹¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾ÍÅÁ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÉÔÆ°»º¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
----------
²Ï¹ç ²í»Ê¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë
ºî²È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³ØÂ´¶È¡£»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¸å¡¢Æ±¼ÒÏÀÀâ°Ñ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºöÁí¹ç¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¡£¹âÃÎÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÂçÀµÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Î¤Û¤«¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£2014Ç¯¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼°å³Øµ»ö¾Þ¡×Âç¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½2¡Ù¡ØÌ¤Íè¤ÎÃÏ¿ÞÄ¢¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½ É´Ç¯¤ÎÌÂÁö¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÉÔÆ°»º¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ËÒÌî ÃÎ¹°¡¢ºî²È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ²Ï¹ç ²í»Ê¡Ë