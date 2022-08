人生で1度か2度あるかないかの奇妙な経験をする人が世の中にはいるようだ。海外では、1ドル札を拾うも、予想だにしない理由で失神した女性がいる。

アメリカ・テネシー州で、若い女性が床に落ちていた1ドル(約139円)札を拾うも失神。理由は1ドル札に付着していた薬物だったと海外ニュースサイト『THE Sun』と『Daily Record』、『Daily Mail Online』などが7月16日までに報じた。

報道によると、女性は仕事で、夫と2人の子ども(1人は生後3カ月、もう1人は年齢不明)と一緒にケンタッキー州の自宅からテキサス州に車で向かっていたという。その途中、女性らはテネシー州のマクドナルドに立ち寄った。女性らは注文をしたが、その際、女性は同店の床に落ちた1ドル札を発見したそうだ。

女性は生後3カ月の子どもを抱きながら1ドル札を拾った。女性は1ドル札をすぐにポケットに入れ、トイレに行って手を洗い、その後、夫や子どもたちと共に車に乗り込んだ。女性は1ドル札を手にしながら夫に「見て、今日は私にとっていい日だわ。私は1ドル札を見つけたの」と言った。夫はその言葉を聞いて「床に落ちているものを拾わない方がいい」と警告したが、夫が警告した瞬間に女性は失神したという。『THE Sun』によると1ドル札を拾ってから女性が失神するまでの時間は、わずか数分間だったそうだ。女性を触った夫の腕からは奇妙な湿疹が出て、夫自身もくちびるにしびれを感じたという。

夫は異変を察知し女性を乗せたまま車で病院に直行。女性は病院で治療を受け、1時間後に通常の体に戻った。病院で女性を診察した医師は、薬物の過剰摂取だと診察した。女性は薬物を摂取したことはなく身に覚えがなかったことと、女性の体内から薬物が検出されなかったことから、警察は女性が薬物を摂取した以外の原因で捜査をした。

明確なことは公にはなっていないが、女性によると、調査のために訪れた警察のうちの1人は女性がマクドナルドの床から拾った1ドル札にフェンタニルというモルヒネの50〜100倍強力な合成薬物が付着していたことを示唆した。警察によると、女性が1ドル札を拾った近隣のガソリンスタンドでも、紙幣にフェンタニルが混入された薬物が付着していた事件が過去に2件起きており、今回の事件となんらかの関係があるとみている。何者かが故意に薬物を付着させた1ドル札を置いたのか、また売人が誤って落としたかは現在までに不明だ。なお、夫と3カ月の赤ちゃんが治療を受けたという情報はなく、特に体に問題はなかったとみられている。

一方で、情報は錯綜しており、もう警察の1人が1ドル札からフェンタニルは検出されなかったと明かしたと報じられている。女性はこの情報を受け、地元テレビ局のインタビューに答え、1ドル札に何が付着していたのかは分からないものの、病院で薬物の検査はしたが検査項目にフェンタニルは入っていなかったと話している。現段階で出ている情報から、薬物が付着していた可能性は高いものの、確実ではなく薬物の種類は不明といえよう。なお通常、薬物は皮膚接触によって害を及ぼす可能性は低いが、薬物が付着した手で目や鼻をこすったり、指をなめたりすると薬物が体内に侵入し体に影響を及ぼす可能性が出てくる。

女性は自身のSNSを通して「私は何も考えずに1ドル札を拾った」「その後、私の体は完全にまひし、ほとんど話すことはできず、呼吸もほぼできなかった。体全体が灼熱で最初は肩から始まった」と当時の状況について伝えている。そして女性は「床から知らないものを拾わないで」と警告した。同様に警察も「落ちているお金を拾うことは非常に危険です。子どもたちにも情報を共有してください」と警告を発している。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「1ドル札を拾ってこんなことになるなんて。へたに知らないものには触ってはいけない」「身近に危険があるようで怖い。1ドル札くらいだったらなんの悪気もなく拾ってしまう」「犯人はわざとやったのだと思う。拾っても罪悪感のない1ドル札を選んだところも計画的」「触れただけでここまで症状が出るものなのか。他の原因は考えられないのか」「謎が多い事件。新たな被害者が出ないようにもっと詳しく調査を進めるべき」といった声が挙がっていた。

意図的なのか、誤って落としたのかは不明だが、犯人が捕まっていない以上、今後同様の事件が起こる可能性はある。見知らぬものには触れないことが重要だろう。

