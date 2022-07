【海外ドラマ最新情報】シーズン2進行中『ロキ』から撮影現場の写真が到着！

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、配信が開始したばかりのApple TV+お仕事コメディドラマの更新ニュース、MCU新作ドラマのキャスト情報、『ロキ』シーズン2の撮影現場から届いた写真をお届けしよう。

現在Apple TV+にて全10話のうち5話までが独占配信中(毎週金曜日に1話ずつ配信中)の『マネー〜彼女が手に入れたもの〜』がシーズン2に更新された。

本作は、コメディアンで俳優のマーヤ・ルドルフ(『サタデー・ナイト・ライブ』)が主演を務めるお仕事コメディ。セレブな主人公モリ―が離婚をきっかけに社会に復帰し、周囲とのつながりを通して自分探しをする。

Apple TV+の番組責任者は「信じられないほど才能豊かなキャストとクリエイティブチームの皆が、魅力的で愛らしいキャラクターと、陽気で心温まる瞬間に満ちた番組を作り上げてくれたことに感謝します。シーズン2が待ち遠しいです」と喜びを語っている。

モリ―をサポートする仲間たちとして、ジョエル・キム・ブースター(『サーチ・パーティー』)、MJ・ロドリゲス(『POSE』)、ナット・ファクソン(『カレッジ・フレンズ』)、ロン・ファンチズ(『トロールズ ミュージック★パワー』)らが出演。

『マネー〜彼女が手に入れたもの〜』はApple TV+にて独占配信中。

