¥³¥í¥ÊÇË¤¿¤ó¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¡7·î¤Ï¤¹¤Ç¤Ë54·ïÈ½ÌÀ¡¢Á´¹ñÎß·×¤Ï3,835·ï¤Ë
¡¡¡¡7·î7Æü¤Ï16»þ»þÅÀ¤Ç¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×´ØÏ¢¤Î·Ð±ÄÇË¤¿¤ó¡ÊÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤¬3·ïÈ½ÌÀ¡¢Á´¹ñ¤ÇÎß·×3,644·ï¡ÊÅÝ»º3,500·ï¡¢ÊÛ¸î»Î°ìÇ¤¡¦½àÈ÷Ãæ144·ï¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ÎÇ¯´Ö·ï¿ô¤Ï1,718·ï¤ËÃ£¤·¡¢2020Ç¯¤Î843·ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£2022Ç¯¤âËè·î100·ï°Ê¾å¤¬Â³¤¡¢6·î¤â212·ï¤È²áµî2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£2022Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3³äÁý¤Î1,029·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ30.7¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤è¤êÌó2¥«·îÁá¤¯1,000·ï¤ò¾å²ó¤ê¡¢7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â7Æü¤Þ¤Ç¤Ë54·ï¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÝ»º½¸·×¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÉéºÄ1,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾®µ¬ÌÏÅÝ»º¤ÏÎß·×191·ïÈ½ÌÀ¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÉéºÄ1,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ò´Þ¤á¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´ØÏ¢ÇË¤¿¤ó¤ÏÎß·×¤Ç3,835·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡´¶À÷¼Ô¿ô¤ÏºÆ¤ÓÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìºÆ³«¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ²óÉü¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ì¤Ð±¿Å¾»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤â·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÈ¼¤¦»ñ¶â¼ûÍ×¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¡ÖÃæ¾®´ë¶È³èÀ²½¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Î´ØÏ¢»Üºö¤Ê¤É¡¢´ë¶È»Ù±ç¤Ï³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç²á¾êºÄÌ³¤Ë´Ù¤Ã¤¿´ë¶È¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê´ØÏ¢Í»»ñ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¤âÂ©ÀÚ¤ì¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢¥³¥í¥ÊÇË¤¿¤ó¤Ï°ú¤Â³¤¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡Û¡ÊÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¡¡¡Á¡¡°¦ÃÎ¸©¤¬180·ïÌÜ¡¢100·ï°Ê¾å¤Ï8ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¡Á
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬778·ï¤ÈÁ´ÂÎ¤Î2³ä¶¯¡Ê¹½À®Èæ21.3¡ó¡Ë¤òÀê¤á¡¢ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢ÂçºåÉÜ359·ï¡¢Ê¡²¬¸©183·ï¡¢°¦ÃÎ¸©180·ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©160·ï¡¢Ê¼¸Ë¸©157·ï¡¢ËÌ³¤Æ»145·ï¡¢ºë¶Ì¸©134·ï¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡7Æü¤Ï»³·Á¸©¤ÈÀÐÀî¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1·ïÈ½ÌÀ¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¤¬180·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£10·ïÌ¤Ëþ¤Ï1¸©¡¢10¡Á20·ïÌ¤Ëþ¤¬4¸©¡¢20¡Á50·ïÌ¤Ëþ¤¬24¸©¡¢50·ï°Ê¾å100·ïÌ¤Ëþ¤¬10ÉÜ¸©¡¢100·ï°Ê¾å¤Ï8ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¶È¼ïÊÌ¡Û¡ÊÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¡¡¡Á¡¡°û¿©¤¬ºÇÂ¿¤Î590·ï¡¢·úÀß¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¿©ÉÊ²·¡¢½ÉÇñ¤¬Â³¤¯ ¡Á
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÅ¹µÒ¤Î¸º¾¯¡¢µÙ¶ÈÍ×ÀÁ¤Ê¤É¤ÇÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿°û¿©¶È¤¬ºÇÂ¿¤Ç590·ï¤ËµÚ¤Ö¡£±Ä¶ÈÀ©¸Â¤¬Â³¤¤¤¿ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·Ð±ÄÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤ä¤¢¤¤é¤á¤Ë¤è¤ë°û¿©¶È¤Î¿··¿¥³¥í¥ÊÇË¤¿¤ó¤¬¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡¢¹©»ö·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿·úÀß¶È¤¬408·ï¡¢¾®ÇäÅ¹¤ÎµÙ¶È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢¡ÊÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡Ë¤Î275·ï¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢°û¿©¶È¤Ê¤É¤ÎÉÔ¿¶¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°û¿©ÎÁÉÊ²·Çä¶È¤¬161·ï¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼ûÍ×¾Ã¼º¤äÎ¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥¤Î¼«½Í¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë,Î¹´Û¤Î½ÉÇñ¶È¤¬136·ï¤È¡¢¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉéºÄ³ÛÊÌ¡Û¡ÊÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë
¡¡ÉéºÄ³Û¤¬È½ÌÀ¤·¤¿3,607·ï¤ÎÉéºÄ³ÛÊÌ¤Ç¤Ï¡¢1ÀéËü±ß°Ê¾å5ÀéËü±ßÌ¤Ëþ¤¬ºÇÂ¿¤Î1,345·ï¡Ê¹½À®Èæ37.2¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç1²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¤¬1,153·ï¡ÊÆ±31.9¡ó¡Ë¡¢5ÀéËü±ß°Ê¾å1²¯±ßÌ¤Ëþ¤¬702·ï¡ÊÆ±19.4¡ó¡Ë¡¢5²¯±ß°Ê¾å10²¯±ßÌ¤Ëþ¤¬205·ï¡ÊÆ±5.68¡ó¡Ë¡¢10²¯±ß°Ê¾å¤¬202·ï¡ÊÆ±5.60¡ó¡Ë¤Î½ç¡£
¡¡ÉéºÄ1²¯±ßÌ¤Ëþ¤¬2,047·ï¡ÊÆ±56.7¡ó¡Ë¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢100²¯±ß°Ê¾å¤ÎÂç·¿ÇË¤¿¤ó¤â9·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç·Ð±ÄÇË¤¿¤ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú·ÁÂÖÊÌ¡Û¡ÊÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë
¡¡¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×´ØÏ¢ÇË¤¿¤ó¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÝ»º¤·¤¿3,500·ï¤Î·ÁÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇË»º¤¬3,125·ï¡Ê¹½À®Èæ89.2¡ó¡Ë¤ÇºÇÂ¿¡£¼¡¤¤¤ÇÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤¬145·ï¡ÊÆ±4.1¡ó¡Ë¡¢¼è°úÄä»ß½èÊ¬¤¬138·ï¡ÊÆ±3.9¡ó¡Ë¡¢ÆÃÊÌÀ¶»»¤¬74·ï¡¢ÆâÀ°Íý¤¬14·ï¡¢²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤¬4·ï¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×´ØÏ¢ÅÝ»º¤ÎÌó9³ä¤ò¾ÃÌÇ·¿¤ÎÇË»º¤¬Àê¤á¡¢ºÆ·ú·¿¤Î²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤ÈÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤Î¹ç·×¤Ï1³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤È¤É¤á¤ò»É¤¹¤«¤¿¤Á¤ÇÃ¦Íî¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÈ¾¡£
¡¡Àè¹Ô¤¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤º¡¢ºÆ·ú·¿¤ÎÁªÂò¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½¾¶È°÷¿ôÊÌ¡Û¡ÊÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë
¡¡¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×´ØÏ¢ÇË¤¿¤ó¤Î¤¦¤Á¡¢½¾¶È°÷¿ô¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë¤¬È½ÌÀ¤·¤¿3,490·ï¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Î¹ç·×¤Ï3Ëü4,144¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡3,490·ï¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï½¾¶È°÷5¿ÍÌ¤Ëþ¤¬1,975·ï¡Ê¹½À®Èæ56.5¡ó¡Ë¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢5¿Í°Ê¾å10¿ÍÌ¤Ëþ¤¬690·ï¡ÊÆ±19.7¡ó¡Ë¡¢10¿Í°Ê¾å20¿ÍÌ¤Ëþ¤¬442·ï¡ÊÆ±12.6¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢½¾¶È°÷¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ë¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÇË¤¿¤ó¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷50¿Í°Ê¾å¤ÎÇË¤¿¤ó¤Ï2021Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1-6·î¡Ë¤Ç17·ï¡¢²¼È¾´ü¡Ê7-12·î¡Ë¤Ç15·ï¡£2022Ç¯¤Ï¾åÈ¾´ü¤Ç24·ï¡¢7·î¤Ï2·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨ ´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï¡¢ÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎË¡ÅªÀ°Íý¡¢»äÅªÀ°Íý¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ ¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×´ØÏ¢¤Î·Ð±ÄÇË¤¿¤ó¤Ï¡¢Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤éÍ×°ø¤Î¸À¼Á¤¬¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ð±ÄÇË¤¿¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Æü¤ò´ð½à¤Ë½¸·×¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£