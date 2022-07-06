Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆý¤¬¤óÈ¯³Ð¡Ö±¦¶»¤ÎÆâÂ¦¤Ë²¿¤«¡Ä¥³¥í¥Ã¤È¤·¤¿¡×
2019Ç¯9·îËö¡¢34ºÐ¤Î½©¤ËÌó2¤«·î¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤µ¤ó¡£¥Ö¥í¥°¡Ö34ºÐ¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿»ä¡ÁÆý¤¬¤ó10Ç¯ÌÜ¤ÎÆ®ÉÂ¥Î¡¼¥È¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Æý¤¬¤óÈ¯³Ð¤«¤éÍ¾Ì¿Àë¹ð¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î¤Ç¤¤´¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆý¤¬¤óÈ¯³Ð
4·î19Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö26ºÐ¤Î»þ¤Ë»ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸0¡Ê±¦¶»¤ËÌó1.5¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÆý¤¬¤ó¹ðÃÎ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Åö»þÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¤Î»Ü½Ñ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Á´¿È¤ÎÌÓ¤òÄæ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶»¤Ã¤ÆÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤ë¤«¤éº¸¼ê¤ÇÈéÉæ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÄæ¤Ã¤Æ¡×¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡Ö±¦¶»¤ÎÆâÂ¦¤Ë²¿¤«¡Ä¥³¥í¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥³¥ê¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æý¤¬¤óÈ¯³Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÃû¸õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡ª¡×
4·î20Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢ÆýÁ£³°Íè¤Î¤¢¤ëÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¸¡ºº¤·¤¿·ë²Ì¡Ö»ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸0¤ÎÆý¤¬¤ó¤À¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡26ºÐ¤Î½©¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡Ø´â¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÅö»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¢¤ì¤ÏÃû¸õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¶»¤ò»É¤¹¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬Áö¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£