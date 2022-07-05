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Anker Nano II 65W¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡§3,592±ß¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
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Anker PowerWave 10 Stand¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡§2,000±ß¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
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Soundcore Liberty 3 Pro¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡§12,800±ß¡Ê28¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Eufy RoboVac 15C¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡§14,980±ß¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Eufy HomeVac H30 Infinity¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡§14,990±ß¡Ê40¡ó¥ª¥Õ¡Ë
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