¿·¥É¥é¥Þ»Ï¤Þ¤ëÍÂ¼²Í½ã¤¬¸«¤»¤¿¡Ö¹¬¤»´¶¤¸¤ëÄ¹¥Í¥®Çã¤¤Êª»Ñ¡×
ÍÂ¼²Í½ã¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡½¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡½¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬£··î£¸Æü¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¸Ä¿Í¤¬±Ä¤à¾®¤µ¤ÊË¡Î§»öÌ³½ê¡£ÍÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÐÅÄ¾Ë»Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¡ÊÊÛ¸î»Î¤Î»Ø¼¨¡¢´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇË¡Î§´Ø·¸¤Î»öÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÀìÌç¿¦¡Ë¤È¤·¤ÆÉã¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Þ¥Á¥Ù¥ó¡ØÄ¬Ë¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤ÏÅìÂçË¡³ØÉô¤Ë¼çÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë£´²óÍî¤Á¡¢£µ²óÌÜ¤âÍî¤Á¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¹âÂ´¤Ê¤¬¤é°ìÈ¯¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿±©º¬²¬²ÂÃË¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤ÎÊú¤¨¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤â¸þ¤¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥Ç¥¹¥¯¡Ë
ÍÂ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÎø¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤½¤Î±éµ»¤ÎÉý¤¬¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤ÎÉ¾È½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ý¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¤ë»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹Å¹°÷Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¿¼Ìë¤Î¸ø±à¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤òÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ò¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÇÇ®¾§¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤òÏ¤Î§¤Î²ó¤é¤Ê¤¤¸ýÄ´¤ÇÀâ¶µ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¾±éµ»¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿±Ç²è¡ØÁ°²Ê¼Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤ÇÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢ÊÝ¸î»Î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Êú¤¨¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÉ¬»à¤Ë¹³¤¦»Ñ¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë±éµ»ÎÏ¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Ê¤¼¡¢ÍÂ¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆñÌò¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÍÂ¼¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø£´Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬ÊÌµï¤·¡¢Êì¿Æ¤È»Ð¤È»°¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë¡¢
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡£Êì¿Æ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤·¡¢»Ð¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡£¼«Ê¬¤¬Éã¿ÆÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¡×
¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È¸ç¤ê¡É¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ£±¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÃæ³Ø£³Ç¯¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¾åµþ»ñ¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¿Æü¤ÏÊü²Ý¸å¤Î£´»þ´Ö¡¢µÙÆü¤Ï10»þ´Ö¤ò¼÷»ÊÅ¹¤È¶¾Çþ²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÍÂ¼¤Ï¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¾®£´¤Î»þ¤«¤é¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¡É¤Ã¤Æ°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÍÂ¼¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Æ17Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù½Ð±é»þ¤Ë»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë»þ¡©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ç¤Ì³½ªÎ»¡ª¤Î¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤Î½Ö´Ö¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤Þ¤É¤í¤ß¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢¤«¤Ê¡×¡Ê¡ØMAQUIA¡Ù¡Æ17Ç¯£¸·î¹æ¡Ë
ËÜ»ï¤Ï¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù»£±Æ¸å¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÍÂ¼¤ò²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯£²·î¤Ë¤â¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÍÂ¼¤òÈ¯¸«¡£Î¾¼ê¤ËÊú¤¨¤¿¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤é¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂÞ¤«¤é¤ÏÄ¹¥Í¥®¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï»Å»öµ¢¤ê¤ÎÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢³¹¤ÇÉáÄÌ¤Ë¸«¤«¤±¤ëÆü¾ïÉ÷·Ê¤Ë´°Á´¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÍÂ¼¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë±éµ»¤Î¿¿¿ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÊÝ¤ÄÎÏ¡É¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£